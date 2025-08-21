ВПЛ в Украине могут бесплатно арендовать жилье: что для этого нужно — Finance.ua
ВПЛ в Украине могут бесплатно арендовать жилье: что для этого нужно
Украинцы, являющиеся внутриперемещенными лицами с низким доходом, могут получить от государства компенсацию аренды жилья вплоть до 100%. Для этого следует заключить официальный договор аренды и зарегистрировать его в Пенсионном фонде.
Об этом рассказал нардеп Павел Фролов («Слуга народа») в комментарии СМИ.
То есть переселенцы могут пользоваться этой возможностью уже сейчас, если договорятся с собственником жилья об официальном договоре.
Основная проблема состоит в нежелании многих арендодателей легализовать сделки. Ведь по действующим правилам они должны платить около 23% налогов (18% НДФЛ и 5% военного сбора), а также подавать декларацию. Поэтому часть владельцев квартир и дальше предпочитает «теневой» рынок.
В парламенте предлагают решить этот вопрос путем освобождения арендодателей от налогов, если они сдают жилье переселенцам. Отмечается, что это будет стимулировать заключение официальных договоров, что выгодно и переселенцам, и собственникам жилья. По словам нардепа, фактически в схеме побеждают все:
  • ВПЛ получают жилье с прозрачными условиями и государственной компенсацией;
  • владельцы квартир имеют защиту через официальный договор и освобождение от налогов;
  • государство контролирует рынок и оказывает помощь именно тем, кто в ней нуждается.
Более того, программа арендной субсидии не отменяет возможности получения субсидии на коммунальные услуги. Отмечается, что эти две формы поддержки будут работать параллельно.
Напомним, ЛУН фиксирует, что по итогам первого полугодия 2025 года арендные ставки между восточными и западными городами могут отличаться в пять раз.
При этом, чтобы показать, насколько доступна аренда квартир в Украине, специалисты ЛУН проанализировали долю зарплаты, которую арендаторы тратят на жилье. Наибольшую часть дохода украинцев «съедает» аренда в следующих областях:
  • Ужгород — 76% средней зарплаты;
  • Луцк — 67%;
  • Львов — 65%;
  • Киев — 61%.
