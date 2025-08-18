Новые квартиры в Киеве и области: сколько стоит «квадрат» жилья — Finance.ua
Новые квартиры в Киеве и области: сколько стоит «квадрат» жилья

Новые квартиры в Киеве и области: сколько стоит «квадрат» жилья
В первом полугодии 2025 года первичный рынок жилья Киева оживился: растет количество новых проектов и предложений на начальных этапах строительства. В то же время, ценовая динамика оказалась неоднородной — медиана стоимости квадратного метра практически не изменилась, но растет разрыв в стоимости ЖК разных классов и районов.
Об этом свидетельствует статистика ЛУН.
Общая медиана стоимости квадратного метра в новостройках столицы за первое полугодие 2025 года почти не изменилась — она колеблется с 53,3 тыс. грн в январе до 53,9 тыс. грн в июле.
Цены по классам жилья

Средняя цена «квадрата» в эконом-сегменте снизилась с 42,3 тыс. грн в январе до 40,9 тыс. грн в июле (-1,4 тыс. грн), тогда как в комфорте, бизнесе и премиуме зафиксирован рост:
  • комфорт: 46,1 тыс. грн./кв. м (+3,1 тыс. грн),
  • бизнес: 74,2 тыс. грн./кв. м (+3 тыс. грн),
  • премиум: 134,2 тыс. грн./кв. м (+0,9 тыс. грн.).
Таким образом, разница в стоимости жилья разных классов становится все более заметной: «премиум» почти втрое дороже «эконома», что углубляет ценовой разрыв на рынке.

Цены по районам

ЛУН фиксирует, что районное неравенство тоже растет.
Лидером по ценам ожидаемо остается Печерский район, где за «квадрат» нового жилья в среднем придется заплатить 100,4 тыс. грн.
Далее следуют Шевченковский (74,8 тыс. грн/кв. м) и Подольский (69,2 тыс. грн/кв. м).
В то же время самые доступные квартиры предлагают следующие районы:
  • Деснянский — 39,6 тыс. грн/кв. м,
  • Днепровский — 41,8 тыс. грн/кв. м,
  • Дарницкий — 42,8 тыс. грн/кв. м,
  • Святошинский, Оболонский и Соломенский — около 50 тыс. грн/кв. м.

А что с ценами в области

В отличие от столицы, разрыв в стоимости жилья по классам в Киевской области меньше:
  • премиум — 50 тыс. грн за квадрат,
  • бизнес — 37,8 тыс.,
  • комфорт — 34 тыс.,
  • эконом — 30,4 тыс. грн.
Общая средняя цена 34,6 тыс. грн за кв. м, что делает регион интересным для покупателей, ориентированных на умеренные бюджеты.
Аналитики говорят, что спрос на доступные новостройки стимулирует активность застройщиков: по данным Госстата, в I квартале 2025 года Киевщина стала лидером по количеству новых проектов — начато строительство 9292 квартир общей площадью 594,6 тыс. кв. м. Столица в этом рейтинге — третья (1711 квартир, 145,3 тыс. кв. м).
Предложение тоже оживляется. В начале июля в Киеве в продаже находилось 174 ЖК (для сравнения: в 2021 году — около 220−230), а в области — 229 (в 2021 году — ~250).
Ранее мы сообщали, что для того чтобы приобрести однокомнатную квартиру в столице, нужно отдать полный средний заработок за 7,6 года. Сколько нужно откладывать, чтобы купить квартиру в других городах Украины — читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems