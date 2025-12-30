0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как правильно делать сбережения

Личные финансы
64
Как правильно делать сбережения
Как правильно делать сбережения
В украинском обществе часто можно услышать фразу: «Я не знаю, что будет завтра, поэтому не вижу смысла планировать бюджет — лучше просто порадую себя сегодня».
Такой подход кажется эмоционально понятным, особенно в условиях нестабильности, войны или экономической турбулентности.
Однако, как отмечает Ярослав Кучер, именно в такие времена финансовая дисциплина становится не просто полезной, а критически важной.
Управление личными финансами начинается с главного правила: не важно, сколько ты зарабатываешь — важно, сколько можешь спрятать в резерв.
Что касается популярного мнения «Зачем откладывать, если завтра может не быть?», то ответ прост: именно поэтому и нужно иметь резерв. Завтра может произойти что угодно: травма, переезд, кризис, и тогда финансовый запас не просто помогает, а спасает. Финансовая грамотность не означает жертвовать удовольствием. Это о золотой середине.
«Должен быть баланс. Ты живешь сегодня, позволяешь себе что-то приятное — но в то же время формирует подушку безопасности. Это не о крайностях, а об ответственности перед собой», — говорит специалист.
С течением времени формируются новые привычки: считать не только доходы, но и регулярные и периодические расходы, откладывать на разные потребности, избегать эмоциональных покупок.
Все это постепенно перенаправляет фокус с краткосрочного потребления в долгосрочную стабильность. Когда есть «финансовая подушка», человек перестает чувствовать себя уязвимым. Даже простая простуда или незапланированный ремонт не будут больше вызывать стресс, потому что это предусмотрено в бюджете. В это время возникает чувство уверенности, и именно это дает больше свободы — в выборе, действиях, решении, что делать дальше.
Читайте больше в нашей статье:
Как сформировать бюджет так, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems