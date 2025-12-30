Правительство отсрочило введение обязательных платежных терминалов для ФЛП Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Правительство отсрочило введение обязательных платежных терминалов для ФЛП

Правительство перенесло обязательные сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП 1-й группы.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Сроки

До окончания военного положения и еще на три месяца после его отмены.

«Решение было принято в ответ на обращение малого бизнеса, для которого обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление» — написала она.

Что это дает

Это позволит самым мелким предпринимателям работать в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений.

Отсрочка также дает бизнесу время подготовиться к переходу на безналичные расчеты и в будущем настроить удобный способ оплаты: POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды.

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ранее говорил, что платежные терминалы для продавцов на базарах станут обязательными с 1 января.

Кабинет Министров отказался отложить введение нормы, предусматривающей обязательное использование платежных терминалов для предпринимателей, использующих первую группу упрощенной системы налогообложения.

Напомним, некоторые представители бизнеса больше рискуют попасть под налоговую проверку, поскольку они находятся под усиленным вниманием контролирующего органа.

Кто из ФЛП рискует спровоцировать налоговую, рассказал юрист Богдан Янкив.

ФЛП без фискальных чеков.

ФЛП без соблюдения зарплатных требований.

ФЛП без первичного учета товаров.

ФЛП с подозрительными кассовыми операциями.

