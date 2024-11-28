POS-терминалы в магазинах будут работать без света до 12 часов — Finance.ua

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POS-терминалы в магазинах будут работать без света до 12 часов

Фондовый рынок
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POS-терминалы в магазинах будут работать без света до 12 часов
POS-терминалы в магазинах будут работать без света до 12 часов
Приватбанк поэтапно обновляет сети POS-терминалов, предлагая бизнесу современные решения для работы в условиях дефицита электроэнергии и перехода на цифровые сервисы.
Новые модели терминалов работают в автономном режиме до 12 часов, обеспечивая стабильную работу предпринимателей, что в настоящее время особенно актуально в период возможных отключений электроэнергии.
По словам Сергея Макаренко, руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка, в ближайшие месяцы банк планирует обеспечить современными моделями терминалов новых клиентов услуги эквайринга, а также заменить часть работающих и уже морально устаревших устройств.
Обновленное оборудование отвечает самым высоким стандартам международных платежных систем и открывает бизнесу доступ к инновационным возможностям. В частности, терминалы можно использовать как кассовый аппарат благодаря интеграции с приложением ПРРО «КАССА». Это помогает бизнесменам упрощать работу и переходить на цифровые форматы учета.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк остается лидером в сфере эквайринга в Украине, обслуживая 201,2 тысячи бизнес-клиентов, использующих более 300 тысяч активных POS-терминалов.
  • Также банк активно поддерживает другие инновационные форматы: 26,7 тысячи клиентов работают с приложением «Терминал» для смартфонов, а еще 12,9 тысячи пользуются онлайн-эквайрингом LiqPay.
По материалам:
Finance.ua
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