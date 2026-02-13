0 800 307 555
В столичный бюджет возвращены более 1,2 млн грн, полученных за ремонт Гидропарка

Казна и Политика
16
Предприниматель, которому из столичного бюджета переплатили 1,2 миллиона гривен за ремонт Гидропарка, возместил эти средства и перечислил 200 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.
Об этом пишет Киевская прокуратура.
В суд направлен обвинительный акт в отношении руководителя предприятия, выполнявшего капитальный ремонт Гидропарка в декабре-октябре 2024 года.
Его действия квалифицированы как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
Установлено, что предприниматель подписал акты выполненных работ по завышенным ценам на строительные материалы, не проверив обоснованность их стоимости. В результате из бюджета города переплатили более 1,2 млн грн.
Во время досудебного расследования мужчина возместил причиненный ущерб и добровольно перечислил 200 000 грн на нужды Вооруженных Сил Украины.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
По материалам:
Finance.ua
