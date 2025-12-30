0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что изменится в 2026 году в сфере военной службы: ключевые нововведения

Личные финансы
2
Что изменится в 2026 году в сфере военной службы: ключевые нововведения
Что изменится в 2026 году в сфере военной службы: ключевые нововведения
В начале 2026 года в Украине планируется ввести ряд важных изменений в сфере военной службы и социальной защиты защитников.
Среди ключевых новшеств — переход на новую систему военных контрактов, повышение базового денежного довольствия и усиление поддержки ветеранов.
В частности, предполагается введение контрактов с четко определенными сроками службы — от 1 до 5 лет, а также гарантированная отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения длительного контракта.
Отдельно обсуждается повышение базового денежного довольствия для новых контрактников до 50−60 тыс. гривен с сохранением всех дополнительных надбавок и боевых выплат.
Кроме этого, в 2026 году планируется существенно расширить социальную поддержку ветеранов. Утверждена концепция государственной программы развития ветеранского предпринимательства на 2026−2028 годы, а в бюджете предусмотрено финансирование психологической помощи, профессиональной адаптации, компенсаций на жилье и дополнительных стоматологических услуг.
Все эти шаги направлены на создание более профессиональной, мотивированной и социально защищенной армии.
Место для вашей рекламы

Социальный пакет

Кроме денежного довольствия, государство предоставляет военным ряд существенных льгот и гарантий, к которым открывает доступ статус участника боевых действий (УБД). Среди них:
  • коммунальные услуги и жилье. Для УБД действует 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг (в пределах норм потребления). Для лиц с инвалидностью в результате войны — 100% скидка.
  • программа «єОселя». Военнослужащие имеют право на льготную ипотеку под 3% годовых.
  • освобождение от пени Военные не платят штрафные санкции и проценты за использование кредитов, кроме автокредитов и ипотеки.
  • налоги. Для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, работает временное освобождение от уплаты военного сбора. ФЛП, мобилизованные в ряды ВСУ, освобождаются от начисления и уплаты ЕСВ и единого налога на время службы.
  • бесплатная реабилитация и протезирование. В 2026 году увеличено финансирование на новейшие бионические протезы и психологическую реабилитацию военных.
  • образование. Участники боевых действий и их дети имеют право на полную или частичную оплату обучения за счет бюджета, льготные долгосрочные кредиты на образование и бесплатное проживание в общежитиях.
К сожалению, война приносит потери, и государство сохраняет обязательства перед семьями павших Героев.
  • Выплата за гибель. Сумма составляет 15 млн грн. Она распределяется следующим образом: 20% (3 млн грн) выплачивается сразу, а остальная сумма — равными частями на протяжении 40 месяцев.
  • Пропавшие без вести и пленные: за военнослужащими, находящимися в плену или пропавшими без вести, сохраняется выплата должностного оклада и дополнительного вознаграждения (100 тыс. гривен). Эти деньги ежемесячно получают члены их семей.
Больше деталей читайте в нашей статье.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АрмияКонтрактВоенный учет
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems