Что изменится в 2026 году в сфере военной службы: ключевые нововведения
В начале 2026 года в Украине планируется ввести ряд важных изменений в сфере военной службы и социальной защиты защитников.
Среди ключевых новшеств — переход на новую систему военных контрактов, повышение базового денежного довольствия и усиление поддержки ветеранов.
В частности, предполагается введение контрактов с четко определенными сроками службы — от 1 до 5 лет, а также гарантированная отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения длительного контракта.
Отдельно обсуждается повышение базового денежного довольствия для новых контрактников до 50−60 тыс. гривен с сохранением всех дополнительных надбавок и боевых выплат.
Кроме этого, в 2026 году планируется существенно расширить социальную поддержку ветеранов. Утверждена концепция государственной программы развития ветеранского предпринимательства на 2026−2028 годы, а в бюджете предусмотрено финансирование психологической помощи, профессиональной адаптации, компенсаций на жилье и дополнительных стоматологических услуг.
Все эти шаги направлены на создание более профессиональной, мотивированной и социально защищенной армии.
Социальный пакет
Кроме денежного довольствия, государство предоставляет военным ряд существенных льгот и гарантий, к которым открывает доступ статус участника боевых действий (УБД). Среди них:
- коммунальные услуги и жилье. Для УБД действует 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг (в пределах норм потребления). Для лиц с инвалидностью в результате войны — 100% скидка.
- программа «єОселя». Военнослужащие имеют право на льготную ипотеку под 3% годовых.
- освобождение от пени Военные не платят штрафные санкции и проценты за использование кредитов, кроме автокредитов и ипотеки.
- налоги. Для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, работает временное освобождение от уплаты военного сбора. ФЛП, мобилизованные в ряды ВСУ, освобождаются от начисления и уплаты ЕСВ и единого налога на время службы.
- бесплатная реабилитация и протезирование. В 2026 году увеличено финансирование на новейшие бионические протезы и психологическую реабилитацию военных.
- образование. Участники боевых действий и их дети имеют право на полную или частичную оплату обучения за счет бюджета, льготные долгосрочные кредиты на образование и бесплатное проживание в общежитиях.
К сожалению, война приносит потери, и государство сохраняет обязательства перед семьями павших Героев.
- Выплата за гибель. Сумма составляет 15 млн грн. Она распределяется следующим образом: 20% (3 млн грн) выплачивается сразу, а остальная сумма — равными частями на протяжении 40 месяцев.
- Пропавшие без вести и пленные: за военнослужащими, находящимися в плену или пропавшими без вести, сохраняется выплата должностного оклада и дополнительного вознаграждения (100 тыс. гривен). Эти деньги ежемесячно получают члены их семей.
Больше деталей читайте в нашей статье.
