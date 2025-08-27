Кабмін продовжив виплати ВПО ще на пів року — Finance.ua

Кабмін продовжив виплати ВПО ще на пів року Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів продовжив ще на шість місяців виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

У міністерстві нагадали, що в серпні 2025 року сплив термін виплати допомоги на проживання для деяких ВПО з найбільш вразливих категорій, які отримували виплату попередні три шестимісячні періоди.

Уряд продовжить ці виплати ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року.

Хто має право на таку допомогу

Особи з інвалідністю І — ІІІ групи, сім’ї з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сім’ї, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.

Розмір виплат:

2 тис. грн — на одну дорослу особу;

3 тис. грн — на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.

Виплати продовжуються автоматично, додатково звертатися за ними не потрібно.

Допомога виплачується щомісяця, на кожного члена родини.

Постанова також вносить зміни до порядку призначення допомоги:

наявність депозитного рахунку понад 100 тис. грн не буде перешкодою для отримання допомоги дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, або тими, хто тимчасово влаштований у сім’ї родичів, знайомих чи прийомні родини;

якщо працездатна особа після припинення допомоги зареєструється у центрі зайнятості як безробітна чи влаштується на роботу, виплата поновлюється з місяця працевлаштування.

