Кабмін продовжив виплати ВПО ще на пів року — Finance.ua

Кабмін продовжив виплати ВПО ще на пів року
укр
Кабмін продовжив виплати ВПО ще на пів року

Казна та Політика
53
Кабмін продовжив виплати ВПО ще на пів року
Кабмін продовжив виплати ВПО ще на пів року
Кабінет Міністрів продовжив ще на шість місяців виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
У міністерстві нагадали, що в серпні 2025 року сплив термін виплати допомоги на проживання для деяких ВПО з найбільш вразливих категорій, які отримували виплату попередні три шестимісячні періоди.
Уряд продовжить ці виплати ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року.

Хто має право на таку допомогу

Особи з інвалідністю І — ІІІ групи, сім’ї з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сім’ї, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.

Розмір виплат:

  • 2 тис. грн — на одну дорослу особу;
  • 3 тис. грн — на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.
Виплати продовжуються автоматично, додатково звертатися за ними не потрібно.
Допомога виплачується щомісяця, на кожного члена родини.

Постанова також вносить зміни до порядку призначення допомоги:

  • наявність депозитного рахунку понад 100 тис. грн не буде перешкодою для отримання допомоги дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, або тими, хто тимчасово влаштований у сім’ї родичів, знайомих чи прийомні родини;
  • якщо працездатна особа після припинення допомоги зареєструється у центрі зайнятості як безробітна чи влаштується на роботу, виплата поновлюється з місяця працевлаштування.
Соціальні виплати — це важлива підтримка для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах: внутрішньо переміщені особи (ВПО), малозабезпечені сім’ї, люди з інвалідністю тощо. Втім, останнім часом зростає кількість скарг на затримки або повне припинення таких виплат. До того ж від 1 липня цього року в системі соцвиплат відбулись зміни. Finance.ua у матеріалі за посиланням розповів про нововведення та надав покрокову інструкцію, як відновити соціальні виплати.
Уряд 30 липня затвердив нову ініціативу ― єдиний інструмент для отримання всіх державних виплат. Він називається «Дія.Картка». Українцям тепер не треба відкривати різні платіжні засоби для виплат, бо всі види соціальної допомоги тепер нараховуватимуться на одну картку. Про те, що це таке, які особливості використання «Дія.Картка» та як її оформити — розповідаємо тут.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
