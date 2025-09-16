0 800 307 555
Украина с 1 октября ограничит импорт индийского топлива

Импорт дизельного топлива из Индии в Украину будет ограничен — все партии индийского ресурса должны пройти процедуру отбора и лабораторного анализа проб.
Об этом сообщило издание Enkorr.
«Соответствующее требование СБУ направило в адрес Энергетической таможни 15 сентября. По информации Enkorr, ограничения вступят в силу с 1 октября», — отметило издание.
Объясняется, что санкции будут действовать по аналогии с теми, которые в сентябре 2023 года были наложены на дизтопливо из Турции. Тогда решением СНБО ряд турецких портов, принимавших существенные объемы российского ДТ, внесли в перечень рискованных, а все поступающие из них партии стали подлежать дополнительному изучению, в частности лабораторному.
Согласно данным консалтинговой группы «А-95», с сентября 2023 года из подсанкционных турецких портов Marmara и Turpas в Украину было импортировано 65,8 тыс. тонн дизтоплива, 71% объема которых было завезено с апреля этого года. До этого среднемесячный импорт из указанных портов составил около 47,2 тыс. тонн.
В консалтинговой группе «А-95» считают, что введение дополнительных проверок индийского дизтоплива не приведет к дестабилизации поставок ДТ на украинский рынок.
Как отметили аналитики группы, у трейдеров достаточно альтернативных каналов импорта. В то же время они допускают незначительное повышение закупочных цен на ДТ — на $5−7 за тонну, или 20−30 коп./л.
В августе 2025 г. в Украину было импортировано 119 тыс. тонн индийского ДТ, что составило 18% всего объема импорта.
Finance.ua
