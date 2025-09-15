США считают, что ЕС может отказаться от российского газа в течение года Сегодня 05:08 — Энергетика

В США считают, что Евросоюз в течение 6−12 месяцев может отказаться от российского газа, заменив его американским СПГ.

Об этом в комментарии агентству Reuters сообщил министр энергетики США Крис Райт.

Американский министр выступал в Брюсселе, где накануне встретился с комиссаром ЕС по энергетике Дэном Йоргенсеном, чтобы обсудить прекращение покупки Европой российских энергоносителей.

В настоящее время ЕС ведет переговоры о юридических предложениях по постепенному отказу от российских нефти и газа с 2028 года, а запрет на краткосрочные контракты вступит в силу со следующего года.

«Я думаю, это можно было бы легко сделать в течение 12 месяцев, возможно, даже в течение шести месяцев», — сказал Райт.

Он добавил, что не знает, произойдет ли это, но он обсуждал такое развитие событий с Йоргенсеном.

США усиливают давление на Европу, требуя прекратить покупку российских энергоносителей, чтобы покончить с войной в Украине. Доходы от продажи топлива — наиболее прибыльный экспортный товар в россии, который помогает финансировать войну.

Йоргенсен накануне заявил, что неприемлемо, чтобы ЕС продолжал импорт российских энергоносителей, но отказ от них до 2028 года позволит предотвратить скачек цен или дефицит поставок в настоящее время.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила на этой неделе, что блок рассматривает возможность более быстрого постепенного отказа от российского ископаемого топлива в рамках новых санкций против москвы, не уточняя, как Брюссель это сделает.

Новые санкции требуют единогласного одобрения всех 27 членов ЕС. Венгрия и Словакия до сих пор выступали против санкций в отношении российского газа, поэтому ЕС предложил постепенный отказ от 2028 года, в законе, который может быть одобрен большинством стран ЕС.

«Чем быстрее мы постепенно откажемся от газа, тем быстрее вы давите на россию», — сказал Райт.

По данным ЕС, ожидается, что Европа закупит около 13% своего газа в россии в этом году, по сравнению с примерно 45% до полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

