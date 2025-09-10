0 800 307 555
«Плата» за покупку российской нефти: Трамп предложил ЕС ввести 100%-тарифы против Индии и КНР

Энергетика
29
Глава Белого дома присоединился к переговорам между представителями США и Европейского союза и в контексте «противодействия» политике кремля даже поднял вопрос о возможности введения пошлин в размере от 50 до 100% для покупателей российской нефти, — Китая и Индии.
Об этом сообщают AFP и FT.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что в рамках усиления давления на россию с целью добиться прекращения войны рф в Украине Вашингтон высказывает предложение о 100% пошлин в отношении Индии и Китая.
К текущим переговорам между представителями США и Европейского союза подключился президент Дональд Трамп и заявил, по словам чиновника, не уполномоченного публично обсуждать эти детали, о «введении пошлин в размере от 50% до 100% для таких покупателей нефти, как КНР и Индия».
«Предложение Трампа прозвучало на фоне разочарования в Белом доме сложностями заключения мирного соглашения и все более агрессивными воздушными атаками россии на Украину», — пишет FT.
«Источником денег для российской военной машины является закупка нефти Китаем и Индией. Если не выяснить источник денег, остановить военную машину невозможно», — подчеркнул чиновник.
По словам одного из чиновников в США, «готовы действовать прямо сейчас, но только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат».
Также Вашингтон готов «отразить» любые пошлины, введенные ЕС относительно Китая и Индии, заявил другой чиновник из США.
По материалам:
УНН
