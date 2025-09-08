Атака на Трипольскую ТЭС не повлияла на электроснабжение в Киеве — ДТЭК Сегодня 11:32 — Энергетика

В ночь на 8 сентября россия атаковала энергообъект в Киевской области — под ударом оказалась Трипольская ТЭС. В ряде районов области зафиксированы перебои с электроснабжением, однако отключений электроэнергии в столице из-за обстрела ТЭС нет.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

Там говорят, что возможны только локальные аварийные ситуации, не связанные с обстрелами. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы оперативно устранить их.

Как пишут СМИ, в ряде районов области фиксируют перебои с электроснабжением. В самой Украинке, где находится Трипольская ТЭС, по информации городских пабликов, на некоторых улицах еще ночью пропала вода. Как сообщают в Минэнерго, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела. Специалисты обещают как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Читайте также «Укрэнерго» построило первую очередь защиты оборудования

Напомним, Трипольская ТЭС была уничтожена ударом российских ракет 11 апреля 2024 года. В своем заявлении о состоянии станции ПАО «Центрэнерго» тогда сообщил, что, согласно оценкам специалистов предприятия, генерирующие мощности ТЭС были полностью уничтожены, поскольку пострадал турбинный цех станции.

Отметив, что 11 апреля стало «черным днем» в истории «Центрэнерго», предприятие написало, что оккупационные войска полностью разрушили станцию, расположенную южнее Киева, в городке Украинка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.