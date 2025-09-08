0 800 307 555
Атака на Трипольскую ТЭС не повлияла на электроснабжение в Киеве — ДТЭК

Энергетика
В ночь на 8 сентября россия атаковала энергообъект в Киевской области — под ударом оказалась Трипольская ТЭС. В ряде районов области зафиксированы перебои с электроснабжением, однако отключений электроэнергии в столице из-за обстрела ТЭС нет.
Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.
Там говорят, что возможны только локальные аварийные ситуации, не связанные с обстрелами. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы оперативно устранить их.
Как пишут СМИ, в ряде районов области фиксируют перебои с электроснабжением. В самой Украинке, где находится Трипольская ТЭС, по информации городских пабликов, на некоторых улицах еще ночью пропала вода. Как сообщают в Минэнерго, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела. Специалисты обещают как можно быстрее стабилизировать ситуацию.
Напомним, Трипольская ТЭС была уничтожена ударом российских ракет 11 апреля 2024 года. В своем заявлении о состоянии станции ПАО «Центрэнерго» тогда сообщил, что, согласно оценкам специалистов предприятия, генерирующие мощности ТЭС были полностью уничтожены, поскольку пострадал турбинный цех станции.
Отметив, что 11 апреля стало «черным днем» в истории «Центрэнерго», предприятие написало, что оккупационные войска полностью разрушили станцию, расположенную южнее Киева, в городке Украинка.
По материалам:
Finance.ua
