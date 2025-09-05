Европа не планирует покупать российские газ и нефть даже после установления мира Сегодня 18:45 — Энергетика

Европа не планирует покупать российские газ и нефть даже после установления мира

После решения Евросоюза отказаться от закупок российских энергоносителей, эта политика останется в силе и после завершения войны в Украине.

Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, передает Укринформ.

«Цель очень и очень четкая. Мы хотим поскорее остановить импорт. И в будущем, даже когда наступит мир, я считаю, что нам все равно не следует импортировать российские энергоресурсы, потому это не временная санкция. Это то, что останется в силе», — заявил Йоргенсен.

По его мнению, ЕС больше никогда не будет покупать ни одной молекулы российских энергоресурсов с момента, когда будет достигнуто соответствующее решение.

Комиссар считает, что ЕС должен срочно найти решение проблемы, с которой ЕС все еще сталкивается, а именно зависимость от рф в вопросе энергетики.

«Несколько месяцев назад я предложил фактический запрет на импорт газа. Это предложение сейчас обсуждается в Европейском парламенте и среди государств-членов. Важно, чтобы мы достигли согласия, потому что нам нужно послать россии очень четкий сигнал, что мы больше не будем терпеть шантаж со стороны Кремля. Мы больше не будем терпеть превращения россией энергетики в оружие. И, конечно, мы не согласимся с тем, что мы косвенно рискуем помогать финансировать войну россии», — сказал он.

Укрінформ По материалам:

