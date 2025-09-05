0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европа не планирует покупать российские газ и нефть даже после установления мира

Энергетика
15
Европа не планирует покупать российские газ и нефть даже после установления мира
Европа не планирует покупать российские газ и нефть даже после установления мира
После решения Евросоюза отказаться от закупок российских энергоносителей, эта политика останется в силе и после завершения войны в Украине.
Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, передает Укринформ.
«Цель очень и очень четкая. Мы хотим поскорее остановить импорт. И в будущем, даже когда наступит мир, я считаю, что нам все равно не следует импортировать российские энергоресурсы, потому это не временная санкция. Это то, что останется в силе», — заявил Йоргенсен.
По его мнению, ЕС больше никогда не будет покупать ни одной молекулы российских энергоресурсов с момента, когда будет достигнуто соответствующее решение.
Читайте также
Комиссар считает, что ЕС должен срочно найти решение проблемы, с которой ЕС все еще сталкивается, а именно зависимость от рф в вопросе энергетики.
«Несколько месяцев назад я предложил фактический запрет на импорт газа. Это предложение сейчас обсуждается в Европейском парламенте и среди государств-членов. Важно, чтобы мы достигли согласия, потому что нам нужно послать россии очень четкий сигнал, что мы больше не будем терпеть шантаж со стороны Кремля. Мы больше не будем терпеть превращения россией энергетики в оружие. И, конечно, мы не согласимся с тем, что мы косвенно рискуем помогать финансировать войну россии», — сказал он.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems