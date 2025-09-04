0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине запустили реестр нефтяных и газовых скважин

Энергетика
10
В среду, 3 сентября, введен в эксплуатацию Государственный реестр нефтяных и газовых скважин.
Об этом сообщила Государственная служба геологии и недр.
«Госгеонадра продолжают работать над цифровизацией административных сервисов. Теперь недропользователям не нужно подавать документы в бумажной форме для регистрации паспорта скважины. Вся обработка информации, которая формируется в процессе деятельности пользователей недр, будет осуществляться онлайн», — подчеркнул глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Гоцинец.
В Украине запустили реестр нефтяных и газовых скважин

Цель создания реестра

Его создали для того, чтобы упорядочить учет скважин и предоставить предприятиям, учреждениям и общественности доступ к достоверным данным. Реестр стал частью Единой государственной электронной геоинформационной системы пользования недрами.

В базе будет храниться информация о скважинах, которые:

  • находятся на балансе предприятий, добывающих нефть и газ;
  • используются для бурения;
  • находятся под наблюдением относительно их технического состояния.
Чтобы зарегистрировать скважину, заявитель по электронной системе подает заявление, сведения об объекте и электронную копию паспорта скважины. При изменениях также необходимо представить обновленные данные. Они должны быть внесены в реестр в течение 15 рабочих дней.
Читайте также
Выписка из реестра будет формироваться исключительно с помощью электронного интерфейса.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина планирует подписать несколько соглашений с европейскими партнерами о поставках энергетических ресурсов в рамках подготовки к отопительному сезону.
Зеленский отметил, что рассчитывает, что уже на следующей неделе в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии, украинские члены правительства смогут подписать соответствующие соглашения с нашими партнерами, чтобы обеспечивать Украину энергоресурсами.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems