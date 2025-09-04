В Украине запустили реестр нефтяных и газовых скважин
В среду, 3 сентября, введен в эксплуатацию Государственный реестр нефтяных и газовых скважин.
Об этом сообщила Государственная служба геологии и недр.
«Госгеонадра продолжают работать над цифровизацией административных сервисов. Теперь недропользователям не нужно подавать документы в бумажной форме для регистрации паспорта скважины. Вся обработка информации, которая формируется в процессе деятельности пользователей недр, будет осуществляться онлайн», — подчеркнул глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Гоцинец.
Цель создания реестра
Его создали для того, чтобы упорядочить учет скважин и предоставить предприятиям, учреждениям и общественности доступ к достоверным данным. Реестр стал частью Единой государственной электронной геоинформационной системы пользования недрами.
В базе будет храниться информация о скважинах, которые:
- находятся на балансе предприятий, добывающих нефть и газ;
- используются для бурения;
- находятся под наблюдением относительно их технического состояния.
Чтобы зарегистрировать скважину, заявитель по электронной системе подает заявление, сведения об объекте и электронную копию паспорта скважины. При изменениях также необходимо представить обновленные данные. Они должны быть внесены в реестр в течение 15 рабочих дней.
Выписка из реестра будет формироваться исключительно с помощью электронного интерфейса.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина планирует подписать несколько соглашений с европейскими партнерами о поставках энергетических ресурсов в рамках подготовки к отопительному сезону.
Зеленский отметил, что рассчитывает, что уже на следующей неделе в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии, украинские члены правительства смогут подписать соответствующие соглашения с нашими партнерами, чтобы обеспечивать Украину энергоресурсами.
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине запустили реестр нефтяных и газовых скважин
Словакия увеличивает импорт российского газа, чтобы «задобрить» путина
С сегодняшнего дня заработал новый «потолок» цен на российскую нефть
Министерство энергетики прокомментировало заявление путина о Запорожской АЭС
Украина за полгода израсходовала на импорт энергоресурсов $4,86 млрд, в 40 раз больше, чем заработала на экспорте
Бельгия выстроит первый в мире искусственный энергетический остров