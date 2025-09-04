В Украине запустили реестр нефтяных и газовых скважин Сегодня 10:31 — Энергетика

Об этом сообщила Государственная служба геологии и недр.

«Госгеонадра продолжают работать над цифровизацией административных сервисов. Теперь недропользователям не нужно подавать документы в бумажной форме для регистрации паспорта скважины. Вся обработка информации, которая формируется в процессе деятельности пользователей недр, будет осуществляться онлайн», — подчеркнул глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Гоцинец.

Цель создания реестра

Его создали для того, чтобы упорядочить учет скважин и предоставить предприятиям, учреждениям и общественности доступ к достоверным данным. Реестр стал частью Единой государственной электронной геоинформационной системы пользования недрами.

В базе будет храниться информация о скважинах, которые:

находятся на балансе предприятий, добывающих нефть и газ;

используются для бурения;

находятся под наблюдением относительно их технического состояния.

Чтобы зарегистрировать скважину, заявитель по электронной системе подает заявление, сведения об объекте и электронную копию паспорта скважины. При изменениях также необходимо представить обновленные данные. Они должны быть внесены в реестр в течение 15 рабочих дней.

Выписка из реестра будет формироваться исключительно с помощью электронного интерфейса.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал , что Украина планирует подписать несколько соглашений с европейскими партнерами о поставках энергетических ресурсов в рамках подготовки к отопительному сезону.

Зеленский отметил, что рассчитывает, что уже на следующей неделе в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии, украинские члены правительства смогут подписать соответствующие соглашения с нашими партнерами, чтобы обеспечивать Украину энергоресурсами.

