Словакия увеличивает импорт российского газа, чтобы «задобрить» путина

Словакия хочет нормализовать отношения с москвой и увеличивает импорт российского газа через газопровод «Турецкий поток».

Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время встречи с лидером россии владимиром путиным, пишет Reuters.

Эти слова противоречат позиции Европейского Союза, пытающегося отказаться от импорта российских энергоносителей, чтобы наказать москву за вторжение в Украину в 2022 году. Они прозвучали на критическом этапе усилий по завершению войны.

Словакия и Венгрия, невзирая на членство в ЕС, стремятся сохранять политические контакты с россией, которая обеспечивает большую часть их потребностей в нефти.

«Я хочу открыто сказать, что мы очень заинтересованы в нормализации отношений между Словацкой Республикой и российской федерацией», — сказал Фицо во время встречи с путиным на полях празднования годовщины окончания Второй мировой войны в Китае.

«Давайте вернемся к тому, что всегда было типично для экономического сотрудничества между странами», — добавил он.

ЕС пообещал до конца 2027 года полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, завершив десятилетие энергетических отношений с бывшим главным поставщиком газа. Но Венгрия и Словакия выступают против этого плана, заявляя, что переход на альтернативы приведет к росту цен.

«Хочу поблагодарить за безопасные и регулярные поставки газа, которые мы получаем через Турецкий поток», — сказал Фицо во время встречи с путиным.

Турецкий поток остается единственным газопроводом, который транспортирует российский газ в Европу после взрывов на Северном потоке-1 в сентябре 2022 года и остановки транзита через Украину 1 января.

