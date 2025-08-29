Словакия возобновила туристические визы россиянам — Finance.ua

Словакия возобновила туристические визы россиянам
Словакия снова начала выдавать туристические визы гражданам россии, которые были приостановлены в 2022 году. Соответствующая возможность появилась на сайте визового центра BLS.
Об этом свидетельствует информация на сайте визового центра Словакии в рф.
«Консульство Словакии в россии принимает заявления на получение визы с целью туризма», — отмечено на сайте центра.
Однако не указывается, с какой даты выдают или будут выдавать визы.
Напомним, Совет Европейского союза 9 сентября 2022 года принял решение о полной приостановке упрощенного визового режима с россией. С этого времени для россиян будут действовать общие правила визового кодекса.
12 сентября 2022 г. вступило в силу решение Совета Европейского Союза о приостановлении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с российской федерацией.
Таким образом, Словакия прекратила выдавать туристические визы россиянам осенью 2022 года одновременно с несколькими другими странами Евросоюза.
Почти три года визовые центры принимали документы только для поездок родственников граждан стран ЕС и обладателей вида на жительство, медицинских работников, вахтовиков и работников сельского хозяйства, международных водителей, дипломатов и высококвалифицированных специалистов.
Выдачу туристических виз для россиян также приостановили Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Дания, Бельгия и Нидерланды.
