Словакия продолжает блокировать санкции ЕС против россии — СМИ Сегодня 17:27 — Мир

Словакия продолжает блокировать санкции ЕС против россии — СМИ

На заседании 9 июля послы стран Евросоюза не смогли согласовать 18-й пакет санкций против россии из-за блокирования со стороны Словакии.

Об этом сообщил топ-дипломат ЕС в комментарии «Суспільному».

«Словакия блокирует санкции, несмотря на „хорошие и продуктивные“ переговоры с Комиссией (о дорожной карте отказа от российских энергоносителей REPower EU). Растет негодование в зале, поскольку мы теряем время и должны иметь твердую реакцию на недавние российские атаки», — сообщил собеседник.

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Кроме этого, до сих пор не решен вопрос сохранения верхнего предела цены на российскую нефть. Три страны, а именно Греция, Кипр и Мальта, не поддерживают ее применение.

Следующее обсуждение пакета пройдет на заседании послов ЕС 11 июля.

«Мы искренне надеемся, что договоренности будут достигнуты и что Совет ЕС по иностранным делам во вторник сможет утвердить этот крайне необходимый новый пакет», — сказал собеседник издания.

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Ранее на встрече послов ЕС 27 июня Словакия попросила отложить принятие 18-го пакета санкций против россии из-за необходимости найти удовлетворительное решение относительно негативных последствий для Словакии от предложенного законодательства RePowerEU.

Со своей стороны Венгрия заявила, что вместе со Словакией будет блокировать принятие 18-го пакета санкций ЕС против россии.

Напомним, ранее Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против россии. Его основные цели — российский энергетический сектор, банки, а также экспорт товаров, которые могут использоваться для производства оружия.

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