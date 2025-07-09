Словакия продолжает блокировать санкции ЕС против россии — СМИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Словакия продолжает блокировать санкции ЕС против россии — СМИ

Мир
13
Словакия продолжает блокировать санкции ЕС против россии — СМИ
Словакия продолжает блокировать санкции ЕС против россии — СМИ
На заседании 9 июля послы стран Евросоюза не смогли согласовать 18-й пакет санкций против россии из-за блокирования со стороны Словакии.
Об этом сообщил топ-дипломат ЕС в комментарии «Суспільному».
«Словакия блокирует санкции, несмотря на „хорошие и продуктивные“ переговоры с Комиссией (о дорожной карте отказа от российских энергоносителей REPower EU). Растет негодование в зале, поскольку мы теряем время и должны иметь твердую реакцию на недавние российские атаки», — сообщил собеседник.
Читайте также
Кроме этого, до сих пор не решен вопрос сохранения верхнего предела цены на российскую нефть. Три страны, а именно Греция, Кипр и Мальта, не поддерживают ее применение.
Следующее обсуждение пакета пройдет на заседании послов ЕС 11 июля.
«Мы искренне надеемся, что договоренности будут достигнуты и что Совет ЕС по иностранным делам во вторник сможет утвердить этот крайне необходимый новый пакет», — сказал собеседник издания.
Читайте также
Ранее на встрече послов ЕС 27 июня Словакия попросила отложить принятие 18-го пакета санкций против россии из-за необходимости найти удовлетворительное решение относительно негативных последствий для Словакии от предложенного законодательства RePowerEU.
Со своей стороны Венгрия заявила, что вместе со Словакией будет блокировать принятие 18-го пакета санкций ЕС против россии.
Напомним, ранее Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против россии. Его основные цели — российский энергетический сектор, банки, а также экспорт товаров, которые могут использоваться для производства оружия.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems