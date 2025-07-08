ЕС готовит самые жесткие санкции против россии с 2022 года — Finance.ua
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ЕС готовит самые жесткие санкции против россии с 2022 года

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ЕС готовит самые жесткие санкции против россии с 2022 года
ЕС готовит самые жесткие санкции против россии с 2022 года
Европейский Союз готовит в координации с американскими сенаторами новый пакет санкций против россии, который может стать самым жестким за все время полномасштабной войны.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в комментарии французскому телеканалу, передает УП.
Барро отметил, что после предложения президента США Дональда Трампа по поводу 30-дневного прекращения огня, которое Украина поддержала, количество российских ударов по украинским городам возросло в пять раз.
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«Это не может продолжаться дальше, это должно прекратиться. Чтобы этого достичь, в координации с американскими сенаторами Европа готовится ввести на основе французских предложений самые строгие санкции, которые мы вводили за последние три года. Они непосредственно истощат ресурсы, позволяющие владимиру путину продолжать свою войну», — заявил министр.
Новый санкционный пакет будет касаться не только экспорта нефти и энергетических доходов россии, но и финансовых структур как в россии, так и за ее пределами. Речь идет о физических и юридических лицах, помогающих кремлю обходить уже действующие санкции.
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Барро подчеркнул, что именно поэтому путин до сих пор сохраняет ресурсы для ведения войны, несмотря на давление со стороны международного сообщества.
Министр также заявил, что российские войска не имеют успехов на фронте и обстреливают жилые районы с помощью дронов и ракет, что приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
По материалам:
Українська правда
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