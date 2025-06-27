ЕС продлил санкции против россии еще на 6 месяцев — Finance.ua

ЕС продлил санкции против россии еще на 6 месяцев Сегодня 14:30

ЕС продлил санкции против россии еще на 6 месяцев

Страны Европейского Союза не смогли достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против россии, однако договорились продлить действующие экономические санкции еще на шесть месяцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей ЕС.

20 июня лидеры стран-членов ЕС не смогли прийти к согласию из-за позиции Словакии, которая до сих пор не дала окончательного согласования для нового пакета санкций.

Как пишет mind, о договоренности продлить действующие санкции объявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Вместе с ним выступили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

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«ЕС принял решение продлить действующие санкции против россии еще на шесть месяцев», — заявил Туск. Он также отметил, что предстоит еще обсуждение 18-го пакета санкций.

Секторальные ограничения против россии ЕС продлевают дважды в год в январе и июле. Они включают торговлю, финансовый сектор, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Напомним, 10 июня Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против россии. Его основные цели — российский энергетический сектор, банки, а также экспорт товаров, которые могут использоваться для производства оружия.

Со своей стороны, Украина планирует синхронизировать санкции с Евросоюзом. Владимир Зеленский заявил, что санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины.

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