ЕС продлил санкции против россии еще на 6 месяцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС продлил санкции против россии еще на 6 месяцев

4
ЕС продлил санкции против россии еще на 6 месяцев
ЕС продлил санкции против россии еще на 6 месяцев
Страны Европейского Союза не смогли достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против россии, однако договорились продлить действующие экономические санкции еще на шесть месяцев.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей ЕС.
20 июня лидеры стран-членов ЕС не смогли прийти к согласию из-за позиции Словакии, которая до сих пор не дала окончательного согласования для нового пакета санкций.
Как пишет mind, о договоренности продлить действующие санкции объявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Вместе с ним выступили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Читайте также
«ЕС принял решение продлить действующие санкции против россии еще на шесть месяцев», — заявил Туск. Он также отметил, что предстоит еще обсуждение 18-го пакета санкций.
Секторальные ограничения против россии ЕС продлевают дважды в год в январе и июле. Они включают торговлю, финансовый сектор, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
Напомним, 10 июня Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против россии. Его основные цели — российский энергетический сектор, банки, а также экспорт товаров, которые могут использоваться для производства оружия.
Со своей стороны, Украина планирует синхронизировать санкции с Евросоюзом. Владимир Зеленский заявил, что санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems