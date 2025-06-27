Украина выполнила работу по открытию первого кластера для вступления в ЕС — Finance.ua

Украина выполнила работу по открытию первого кластера для вступления в ЕС Сегодня 10:26

Украина выполнила работу по открытию первого кластера для вступления в ЕС

Украина выполнила все задачи для открытия первого кластера переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала на пресс - конференции после встречи лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

Under relentless fire, Ukraine is passing reform after reform.



This is why the Commission defends the opening of the first cluster of negotiation.



Ukraine has delivered – now we must too.



Because the accession process is based on merit.



And Ukraine merits moving forward. pic.twitter.com/t58dBHtwP5 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 26, 2025

Фон дер Ляен подчеркнула, что Украина принимает реформу за реформой под непрерывным огнем.

«Это впечатляет. Именно поэтому Еврокомиссия выступает за открытие первого кластера переговоров. Украина выполнила свою часть — теперь очередь за нами. Ведь процесс вступления базируется на заслугах. А Украина заслуживает двигаться вперед», — заявила фон дер Ляен.

Также она заявила о решительной поддержке Украины как в военном, так и политическом направлениях.

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В частности, глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз уже выделил 1 млрд евро на поддержку украинской оборонной промышленности — за счет прибылей от замороженных активов рф. Она также сообщила, что ЕС готов авансом предоставить Украине остаток в 11 млрд евро из кредитного пакета G7, учитывая потребность в этих средствах.

«Мы на пути к достижению цели — передать Украине 2 миллиона артиллерийских снарядов в 2025 году. И мы готовы заранее предоставить остаток в 11 миллиардов евро по кредитам G7, ведь понимаем, насколько важно Украине получить эти средства уже сейчас», — отметила Урсула фон дер Ляен.

ЕС продолжит давить на рф, чтобы заставить ее к серьезному диалогу, начиная с реального прекращения огня. С этой целью уже готовится 18-й санкционный пакет, который планируется согласовать в ближайшее время.

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«Несмотря на невероятно сложные обстоятельства, украинское правительство проводит реформы поразительными темпами. Поэтому пора активизировать нашу работу и продвигаться на пути к вступлению в Европейский Союз», — добавил на пресс-конференции президент Европейского Совета Антониу Кошта.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в соцсети Х добавила , что украинская сторона с нетерпением ждет открытия первого кластера в рамках процесса вступления.

Looking forward for the opening of the 1st cluster within the accession process.



The partners commended Ukraine’s pace of reforms under the most difficult circumstances and invited to take the next steps in the accession process. It is confirmed that the 1st Cluster is ready to… — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) June 26, 2025

«Партнеры высоко оценили темпы реформ Украины при сложных обстоятельствах и пригласили сделать следующие шаги в процессе вступления. Подтверждено, что первый кластер готов к открытию», — сказала она.

Ранее саммит ЕС не смог достичь консенсуса по поводу перспектив Украины из-за позиции Венгрии. Все остальные государства-члены подтвердили поддержку европейского курса Украины и высоко оценили ход реформ.

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