В Еврокомиссии считают реальной перспективу вступления Украины и Молдовы в ЕС до 2030 года — Finance.ua

В Еврокомиссии считают реальной перспективу вступления Украины и Молдовы в ЕС до 2030 года Сегодня 09:30

В Еврокомиссии считают реальной перспективу вступления Украины и Молдовы в ЕС до 2030 года

Изменения в мире придали процессу расширения ЕС геополитический вес и открыли новые возможности для Украины и Молдовы, вхождение которых в ЕС до 2030 года — реальная перспектива.

Об этом в Брюсселе во время встречи с журналистами по инициативе European News Room заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

Так она ответила за вопрос, насколько реален срок 1 января 2030 года как целевая дата для вхождения Украины в ЕС, которую определяют уже несколько стран-членов, в частности Литва и другие европейские государства.

«Считаю это возможным по многим причинам, и не только учитывая геополитику. Я вижу внутри Еврокомиссии и могу видеть это в странах-членах и Совете ЕС, что геополитические изменения действительно требуют от нас новых и решительных шагов. Потому что весь мир меняется, Европа меняется, как и ее соседство, и аспект безопасности приобретает все большее значение. Императив безопасности быстро растет, и мы должны найти ответы не только в процессе расширения, но и во всей политике соседства», — отметила Кос.

Она отметила, что геополитические процессы повлияли на ускорение интеграции в ЕС также для стран Западных Балкан. В переговорах с Черногорией открыты уже все главы, и этот процесс может быть завершен до конца 2026 года. Это означает, что еще через 1−2 года, которых потребует ратификация в странах-членах, Черногория может стать членом ЕС.

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Еврокомиссия также поддерживает намерение правительства Албании завершить переговоры о членстве до конца 2027 года. Это также означает, что через 1−2 года после этого, но до 2030 года, Албания может войти в состав Евросоюза.

«Я считаю, что такая перспектива реалистична также для Молдовы и для Украины. Когда мы говорим об Украине и о ее вхождении в ЕС, мы понимаем это расширение также как политическое оружие для предоставления гарантий безопасности. Судя по всему, в настоящее время невозможно для Украины и Молдовы стать членами НАТО, поэтому их членство в Европейском Союзе может действительно стать мощным инструментом для гарантий безопасности», — подчеркнула представитель Еврокомиссии.

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Она отметила, что в этом смысле есть различия между последующими и прошлыми волнами расширения ЕС — тогда некоторым балканским странам было проще стать членами НАТО, а уже после — членами ЕС. Для Украины, вероятно, будет возможно скорее войти в ЕС, чем присоединиться к оборонному Альянсу в будущем.

Как сообщалось, во время пресс-конференции по итогам работы Совета ассоциации Украина ЕС, состоявшейся 9 апреля в Брюсселе, Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что Украина сможет открыть все шесть кластеров в переговорах с ЕС по членству уже до конца 2025 года.

Укрінформ По материалам:

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