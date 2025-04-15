Украину хотят полностью интегрировать в ЕС, не дожидаясь ее вступления в союз, — Сийярто Сегодня 11:12

Украину хотят полностью интегрировать в ЕС, не дожидаясь ее вступления в союз, — Сийярто

Ряд участников заседания Совета ЕС по иностранным делам выступили за открытие всех глав переговоров по вступлению Украины в ЕС уже в этом году.

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Более того, уполномоченный ЕС предложил «поразительную идею» — реализовать полную экономическую интеграцию страны еще до официального вступления Украины в Европейский Союз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, опубликованной в Facebook

Он также отметил, что практически все страны-члены ЕС и Брюссель оказывают серьезное давление на венгерское правительство с целью ускорения вступления Украины в ЕС. «Сегодня хотели, чтобы мы уступили, несмотря на угрозы Венгрии и ЕС, и несмотря на то, что права венгерского национального меньшинства в Украине продолжают систематически нарушаться», — отметил Сийярто.

Глава МИД Венгрии якобы «ясно дал понять», что по этому вопросу могут решать только венгерские граждане. По его словам, свое мнение по этому вопросу венгры смогут высказать в ходе консультативного голосования в апреле и мае.

Евросоюз и три страны запустили Программу Ukraine2EU для подготовки вступления Украины в ЕС. Эта программа направлена ​​на помощь Украине в подготовке к членству в ЕС путем предоставления стратегической и экспертной поддержки украинским органам власти, отвечающим за внедрение необходимых реформ.

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Кроме того, Мерц назвал условие вступления Украины в Евросоюз и НАТО. «Украина находится в состоянии войны. А находящаяся в состоянии войны страна не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза. Это касается именно текущего момента», — подчеркнул политик.

УНІАН По материалам:

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