0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Porsche может сократить еще более 4 тысяч рабочих мест

62
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Porsche
Porsche
Концерн Volkswagen рассматривает новое масштабное сокращение персонала в Porsche. По данным Handelsblatt, речь может идти примерно о 4,1 тысячах рабочих мест. Эти сокращения могут оказаться дополнительными к уже согласованным планам по уменьшению количества работников.
Об этом пишет uamotors.

Сколько рабочих уже планируют сократить

Ранее Porsche договорилась о сокращении около 4 тысяч должностей, а летом было согласовано еще около 5 тысяч. Таким образом, действующие планы уже охватывают около 9 тысяч рабочих мест.
Читайте также
Новое предложение Volkswagen предусматривает еще 4,1 тысяч сокращений, однако окончательного решения пока нет.
Причиной пересмотра расходов стали финансовые затруднения Porsche. Компания столкнулась с понижением продаж в Китае и высокими затратами на переход к электромобилям.
На этом фоне Volkswagen также ухудшил прогноз операционной рентабельности на 2026 год — примерно до 1%.
В то же время Volkswagen не может самостоятельно провести новые увольнения в Porsche.
Читайте также
После выхода автопроизводителя на биржу он получил больше автономии, поэтому материнский концерн может лишь рекомендовать дальнейшее сокращение персонала.
Какие подразделения могут попасть под оптимизацию, пока неизвестно.
Для Porsche уже действуют гарантии от увольнений по производственным причинам до 2035 года, а заводы в Цуффенгаузен и Вайсахе должны продолжить работу.
В то же время, новый план экономии свидетельствует о том, что компания продолжает сокращать затраты на фоне сложной ситуации на автомобильном рынке.
По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems