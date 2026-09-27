Porsche может сократить еще более 4 тысяч рабочих мест

Концерн Volkswagen рассматривает новое масштабное сокращение персонала в Porsche. По данным Handelsblatt, речь может идти примерно о 4,1 тысячах рабочих мест. Эти сокращения могут оказаться дополнительными к уже согласованным планам по уменьшению количества работников.

Об этом пишет uamotors.

Сколько рабочих уже планируют сократить

Ранее Porsche договорилась о сокращении около 4 тысяч должностей, а летом было согласовано еще около 5 тысяч. Таким образом, действующие планы уже охватывают около 9 тысяч рабочих мест.

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Новое предложение Volkswagen предусматривает еще 4,1 тысяч сокращений, однако окончательного решения пока нет.

Причиной пересмотра расходов стали финансовые затруднения Porsche. Компания столкнулась с понижением продаж в Китае и высокими затратами на переход к электромобилям.

На этом фоне Volkswagen также ухудшил прогноз операционной рентабельности на 2026 год — примерно до 1%.

В то же время Volkswagen не может самостоятельно провести новые увольнения в Porsche.

После выхода автопроизводителя на биржу он получил больше автономии, поэтому материнский концерн может лишь рекомендовать дальнейшее сокращение персонала.

Какие подразделения могут попасть под оптимизацию, пока неизвестно.

Для Porsche уже действуют гарантии от увольнений по производственным причинам до 2035 года, а заводы в Цуффенгаузен и Вайсахе должны продолжить работу.