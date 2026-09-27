🌍 Гайд для путешественников «Вау, это Украина! 35 мест для незабываемых путешествий по стране»

К Всемирному дню туризма собрали 35 локаций в разных регионах Украины, которые стоит добавить к своим будущим маршрутам — для отдельного путешествия или просто спонтанной поездки на выходные.

В гайде найдете:

📍 35 локаций в разных уголках Украины

От известных мест до маршрутов, которые могут стать вашим новым открытием.

🚗 Как добраться и спланировать маршрут

Чтобы превратить идею в готовую поездку.

⏱️ Сколько времени заложить на каждую локацию

Для короткого выезда на выходные или полноценного путешествия.

🏡 Где остановиться и что учесть

Практические детали, которые помогут заранее подготовиться.

🗺️ Какие места соединить в одном маршруте

Чтобы за одно путешествие увидеть еще больше.

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