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🌍 Гайд для путешественников «Вау, это Украина! 35 мест для незабываемых путешествий по стране»

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🌍 Гайд для путешественников «Вау, это Украина! 35 мест для незабываемых путешествий по стране»
🌍 Гайд для путешественников «Вау, это Украина! 35 мест для незабываемых путешествий по стране»
К Всемирному дню туризма собрали 35 локаций в разных регионах Украины, которые стоит добавить к своим будущим маршрутам — для отдельного путешествия или просто спонтанной поездки на выходные.

В гайде найдете:

📍 35 локаций в разных уголках Украины
От известных мест до маршрутов, которые могут стать вашим новым открытием.
🚗 Как добраться и спланировать маршрут
Чтобы превратить идею в готовую поездку.
⏱️ Сколько времени заложить на каждую локацию
Для короткого выезда на выходные или полноценного путешествия.
🏡 Где остановиться и что учесть
Практические детали, которые помогут заранее подготовиться.
🗺️ Какие места соединить в одном маршруте
Чтобы за одно путешествие увидеть еще больше.
А если планируете поездку за границу, подготовили для вас скидку по промокоду МАНДРОВКА
🌍 -25% на Зеленую карту от ТАС.
🌴 -250 грн на туристическую страховку.
Пусть в сохраненных маршрутах будет больше мест, куда захочется вернуться 💙💛

Получить гайд «Вау, это Украина!»

По материалам:
Finance.ua
ПутешествияСтрахованиеТуристическое страхованиеЗеленая карта
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