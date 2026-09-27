Женщины составляют около трети кандидатов в украинском ІТ и имеют почти такие же шансы на аренду, как мужчины. Однако разработчиков все же несколько чаще нанимают мужчин, а дизайнеров — женщин. Мужчины-разработчики с опытом более 10 лет ожидают в среднем $800 больше, чем женщины с аналогичным опытом.

Об этом свидетельствует исследование Djinni.

Женщин в ІТ около трети и эта доля не меняется с 2023 года

Среди всех кандидатов в поиске на Djinni почти 33% женщин (эта доля почти не меняется в последние 3 года, в предыдущих двух исследованиях она была 32%).

Наибольшая доля женщин по-прежнему среди рекрутеров и эйчаров до 90%. Меньше всего — среди девопсов (менее 8%) и разработчиков (11%).

Доля женщин в IT снижается с опытом, Инфографика: Djinni

Доля женщин уменьшается с ростом «техничности» категории, но также и с опытом.

Разработчиков уровня junior (до 2 лет опыта) — 21%, но до senior уровня (5+ лет опыта) их доля уменьшается до 9%, а среди кандидатов с справкой более 10 лет таких только 4%.

Тестировщиц — гораздо больше, но их доля тоже снижается с ростом опыта, с 49% джунов до 31% сеньоров и 24% топов.

Меньше всего эта закономерность касается категории HR и Recruiting, а также Marketing and Sales. В последней доля женщин держится около половины на всех уровнях опыта.

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По сравнению с прошлым исследованием в феврале 2025 года доля женщин среди кандидатов в поиске почти не изменилась.

Доля женщин-джунов выросла незначительно, с 42 до 43%, мидлов — с 34 до 36%. Но это произошло за счет именно технических специальностей: рекрутеров и тестировщиц, наоборот, стало на несколько процентов меньше.

Мужчин с более чем 10 лет опыта вдвое больше

Структура опыта среди женщин и мужчин существенно отличается и особенно это заметно в технических категориях.

Среди женщин 22% кандидатов — джуниоры, тогда как среди мужчин таких 13%.

Наибольшая разница наблюдается среди специалистов с более чем 10-летним опытом. Они составляют 18% кандидатов-мужчин и 9% кандидаток.

Среди кандидатов мужчин опыт 10+лет имеют 17%, среди женщин — только 9%, Инфографика: Djinni

Мужчины-разработчики ожидают более высокие зарплаты

Наибольший разрыв в зарплатных ожиданиях наблюдается среди опытных разработчиков.

На уровне senior мужчины-разработчики в среднем ожидают $500 больше, чем женщины. В прошлом году разница составила $300.

Среди разработчиков с более чем 10-летним опытом разрыв еще больше — $800, или около 20%. Год назад он составил всего $100.

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Исследователи также обнаружили, что после учета английского языка, опыта, профессиональной категории и локации между зарплатными ожиданиями мужчин и женщин остается статистически значимый разрыв примерно в 9% в пользу мужчин.

То есть при одинаковых равных показателях, мужчины будут ожидать (и, вероятно, получать) более высокую зарплату.

Разрыв в ожиданиях больше за границей

Общая доля женщин среди кандидатов в Украине и за рубежом почти одинакова — 33,1% против 32,1% соответственно.

В то же время за границей разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин больше.

К примеру, senior-разработчики за рубежом в среднем ожидают $3500, тогда как мужчины — $4000. В Украине показатели составляют $3300 и $3500 соответственно.

Доля наемных женщин растет, но неравномерно

В 2025 году доля женщин среди всех наймов колебалась в пределах 29−31%. В 2026 году она выросла: в первом квартале составила 35%, во втором — 32%, а в третьем — 34%.

В то же время в технических профессиях доля женщин уменьшается с ростом опыта. За период 2024—2026 годов среди junior-специалистов женщины составляли 35% нанятых, среди middle — 27,5%, а среди senior — 13,5%.

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С другой стороны, доля женщин-сеньоров и мидлов в технических наймах заметно возрастала в 2026 году.

В нетехнических категориях (маркетинг, рекрутмент, а также нетехнический С-level) доля женщин выше на каждом уровне опыта, но спад с опытом тоже: 58,2% среди джунов против 49,6% среди сеньоров (за весь период).

Различия в зарплатах

Поскольку нанимал гораздо меньше, чем кандидатов в поиске, определить статистически значимые отличия в зарплатах сложнее. Они прослеживаются преимущественно в категориях с большим количеством наемных специалистов.

К примеру, среди senior-разработчиков медианная зарплата женщин составляет $3700, тогда как мужчин — $4000. У QA на этом же уровне показатели составляют $2500 против $2700 соответственно.

Статистически значимая разница также зафиксирована среди нанятых специалистов DevOps с опытом до двух лет: медианная зарплата мужчин составляет $700, а женщин — $500.

В то же время, исследователи предполагают, что в этой группе женщины могут иметь несколько меньший опыт.

‍Разработчикам и аналитикам-новичкам труднее найти работу, чем мужчинам

В большинстве категорий и опытов доля женщин среди наемных кандидатов примерно такая же, как и среди кандидатов онлайн.

Суммарно по всем категориям: 32.7% женщин среди онлайн-кандидатов vs 33.7% среди нанятых, то есть на агрегированном уровне разницы по сути нет, женщин нанимают даже немного чаще их доли в пуле кандидатов.

В то же время в некоторых профессиях разница все же заметна. В частности, женщин-разработчиц, особенно в начале карьеры, нанимают несколько реже, чем они представлены среди кандидатов.

Такая же тенденция наблюдается среди начинающих в аналитике и Data Related.

Дизайнеркам-мидлам легче найти работу, а начинающим аналитикам — труднее, чем мужчинам, Інфографіка: Djinni