0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в ІТ растет — исследование

50
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Женщина работает за компьютером
Женщина работает за компьютером, Фото: magnific
Женщины составляют около трети кандидатов в украинском ІТ и имеют почти такие же шансы на аренду, как мужчины. Однако разработчиков все же несколько чаще нанимают мужчин, а дизайнеров — женщин. Мужчины-разработчики с опытом более 10 лет ожидают в среднем $800 больше, чем женщины с аналогичным опытом.
Об этом свидетельствует исследование Djinni.

Женщин в ІТ около трети и эта доля не меняется с 2023 года

Среди всех кандидатов в поиске на Djinni почти 33% женщин (эта доля почти не меняется в последние 3 года, в предыдущих двух исследованиях она была 32%).
Наибольшая доля женщин по-прежнему среди рекрутеров и эйчаров до 90%. Меньше всего — среди девопсов (менее 8%) и разработчиков (11%).
Доля женщин в IT снижается с опытом
Доля женщин в IT снижается с опытом, Инфографика: Djinni
Доля женщин уменьшается с ростом «техничности» категории, но также и с опытом.
Разработчиков уровня junior (до 2 лет опыта) — 21%, но до senior уровня (5+ лет опыта) их доля уменьшается до 9%, а среди кандидатов с справкой более 10 лет таких только 4%.
Тестировщиц — гораздо больше, но их доля тоже снижается с ростом опыта, с 49% джунов до 31% сеньоров и 24% топов.
Место для вашей рекламы
Меньше всего эта закономерность касается категории HR и Recruiting, а также Marketing and Sales. В последней доля женщин держится около половины на всех уровнях опыта.
Читайте также
По сравнению с прошлым исследованием в феврале 2025 года доля женщин среди кандидатов в поиске почти не изменилась.
Доля женщин-джунов выросла незначительно, с 42 до 43%, мидлов — с 34 до 36%. Но это произошло за счет именно технических специальностей: рекрутеров и тестировщиц, наоборот, стало на несколько процентов меньше.

Мужчин с более чем 10 лет опыта вдвое больше

Структура опыта среди женщин и мужчин существенно отличается и особенно это заметно в технических категориях.
Среди женщин 22% кандидатов — джуниоры, тогда как среди мужчин таких 13%.
Наибольшая разница наблюдается среди специалистов с более чем 10-летним опытом. Они составляют 18% кандидатов-мужчин и 9% кандидаток.
Среди кандидатов мужчин опыт 10+лет имеют 17%, среди женщин — только 9%
Среди кандидатов мужчин опыт 10+лет имеют 17%, среди женщин — только 9%, Инфографика: Djinni

Мужчины-разработчики ожидают более высокие зарплаты

Наибольший разрыв в зарплатных ожиданиях наблюдается среди опытных разработчиков.
На уровне senior мужчины-разработчики в среднем ожидают $500 больше, чем женщины. В прошлом году разница составила $300.
Среди разработчиков с более чем 10-летним опытом разрыв еще больше — $800, или около 20%. Год назад он составил всего $100.
Читайте также
Исследователи также обнаружили, что после учета английского языка, опыта, профессиональной категории и локации между зарплатными ожиданиями мужчин и женщин остается статистически значимый разрыв примерно в 9% в пользу мужчин.
То есть при одинаковых равных показателях, мужчины будут ожидать (и, вероятно, получать) более высокую зарплату.

Разрыв в ожиданиях больше за границей

Общая доля женщин среди кандидатов в Украине и за рубежом почти одинакова — 33,1% против 32,1% соответственно.
В то же время за границей разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин больше.
К примеру, senior-разработчики за рубежом в среднем ожидают $3500, тогда как мужчины — $4000. В Украине показатели составляют $3300 и $3500 соответственно.

Доля наемных женщин растет, но неравномерно

В 2025 году доля женщин среди всех наймов колебалась в пределах 29−31%. В 2026 году она выросла: в первом квартале составила 35%, во втором — 32%, а в третьем — 34%.
В то же время в технических профессиях доля женщин уменьшается с ростом опыта. За период 2024—2026 годов среди junior-специалистов женщины составляли 35% нанятых, среди middle — 27,5%, а среди senior — 13,5%.
Читайте также
С другой стороны, доля женщин-сеньоров и мидлов в технических наймах заметно возрастала в 2026 году.
В нетехнических категориях (маркетинг, рекрутмент, а также нетехнический С-level) доля женщин выше на каждом уровне опыта, но спад с опытом тоже: 58,2% среди джунов против 49,6% среди сеньоров (за весь период).

Различия в зарплатах

Поскольку нанимал гораздо меньше, чем кандидатов в поиске, определить статистически значимые отличия в зарплатах сложнее. Они прослеживаются преимущественно в категориях с большим количеством наемных специалистов.
К примеру, среди senior-разработчиков медианная зарплата женщин составляет $3700, тогда как мужчин — $4000. У QA на этом же уровне показатели составляют $2500 против $2700 соответственно.
Статистически значимая разница также зафиксирована среди нанятых специалистов DevOps с опытом до двух лет: медианная зарплата мужчин составляет $700, а женщин — $500.
В то же время, исследователи предполагают, что в этой группе женщины могут иметь несколько меньший опыт.

‍Разработчикам и аналитикам-новичкам труднее найти работу, чем мужчинам

В большинстве категорий и опытов доля женщин среди наемных кандидатов примерно такая же, как и среди кандидатов онлайн.
Суммарно по всем категориям: 32.7% женщин среди онлайн-кандидатов vs 33.7% среди нанятых, то есть на агрегированном уровне разницы по сути нет, женщин нанимают даже немного чаще их доли в пуле кандидатов.
В то же время в некоторых профессиях разница все же заметна. В частности, женщин-разработчиц, особенно в начале карьеры, нанимают несколько реже, чем они представлены среди кандидатов.
Такая же тенденция наблюдается среди начинающих в аналитике и Data Related.
Дизайнеркам-мидлам легче найти работу, а начинающим аналитикам — труднее, чем мужчинам
Дизайнеркам-мидлам легче найти работу, а начинающим аналитикам — труднее, чем мужчинам, Інфографіка: Djinni
В то же время, для middle-дизайнерок ситуация противоположная: их шансы на аренду выше, чем у мужчин с такого же уровня опыта. Эту тенденцию Djinni фиксировал и в предыдущем исследовании.
По материалам:
Finance.ua
ITЗарплата
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems