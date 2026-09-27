Женщины составляют около трети кандидатов в украинском ІТ и имеют почти такие же шансы на аренду, как мужчины. Однако разработчиков все же несколько чаще нанимают мужчин, а дизайнеров — женщин. Мужчины-разработчики с опытом более 10 лет ожидают в среднем $800 больше, чем женщины с аналогичным опытом.
По сравнению с прошлым исследованием в феврале 2025 года доля женщин среди кандидатов в поиске почти не изменилась.
Доля женщин-джунов выросла незначительно, с 42 до 43%, мидлов — с 34 до 36%. Но это произошло за счет именно технических специальностей: рекрутеров и тестировщиц, наоборот, стало на несколько процентов меньше.
Мужчин с более чем 10 лет опыта вдвое больше
Структура опыта среди женщин и мужчин существенно отличается и особенно это заметно в технических категориях.
Среди женщин 22% кандидатов — джуниоры, тогда как среди мужчин таких 13%.
Наибольшая разница наблюдается среди специалистов с более чем 10-летним опытом. Они составляют 18% кандидатов-мужчин и 9% кандидаток.
Мужчины-разработчики ожидают более высокие зарплаты
Наибольший разрыв в зарплатных ожиданиях наблюдается среди опытных разработчиков.
На уровне senior мужчины-разработчики в среднем ожидают $500 больше, чем женщины. В прошлом году разница составила $300.
Среди разработчиков с более чем 10-летним опытом разрыв еще больше — $800, или около 20%. Год назад он составил всего $100.
Исследователи также обнаружили, что после учета английского языка, опыта, профессиональной категории и локации между зарплатными ожиданиями мужчин и женщин остается статистически значимый разрыв примерно в 9% в пользу мужчин.
То есть при одинаковых равных показателях, мужчины будут ожидать (и, вероятно, получать) более высокую зарплату.
Разрыв в ожиданиях больше за границей
Общая доля женщин среди кандидатов в Украине и за рубежом почти одинакова — 33,1% против 32,1% соответственно.
В то же время за границей разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин больше.
К примеру, senior-разработчики за рубежом в среднем ожидают $3500, тогда как мужчины — $4000. В Украине показатели составляют $3300 и $3500 соответственно.
Доля наемных женщин растет, но неравномерно
В 2025 году доля женщин среди всех наймов колебалась в пределах 29−31%. В 2026 году она выросла: в первом квартале составила 35%, во втором — 32%, а в третьем — 34%.
В то же время в технических профессиях доля женщин уменьшается с ростом опыта. За период 2024—2026 годов среди junior-специалистов женщины составляли 35% нанятых, среди middle — 27,5%, а среди senior — 13,5%.
С другой стороны, доля женщин-сеньоров и мидлов в технических наймах заметно возрастала в 2026 году.
В нетехнических категориях (маркетинг, рекрутмент, а также нетехнический С-level) доля женщин выше на каждом уровне опыта, но спад с опытом тоже: 58,2% среди джунов против 49,6% среди сеньоров (за весь период).
Различия в зарплатах
Поскольку нанимал гораздо меньше, чем кандидатов в поиске, определить статистически значимые отличия в зарплатах сложнее. Они прослеживаются преимущественно в категориях с большим количеством наемных специалистов.
К примеру, среди senior-разработчиков медианная зарплата женщин составляет $3700, тогда как мужчин — $4000. У QA на этом же уровне показатели составляют $2500 против $2700 соответственно.
Статистически значимая разница также зафиксирована среди нанятых специалистов DevOps с опытом до двух лет: медианная зарплата мужчин составляет $700, а женщин — $500.
В то же время, исследователи предполагают, что в этой группе женщины могут иметь несколько меньший опыт.
Разработчикам и аналитикам-новичкам труднее найти работу, чем мужчинам
В большинстве категорий и опытов доля женщин среди наемных кандидатов примерно такая же, как и среди кандидатов онлайн.
Суммарно по всем категориям: 32.7% женщин среди онлайн-кандидатов vs 33.7% среди нанятых, то есть на агрегированном уровне разницы по сути нет, женщин нанимают даже немного чаще их доли в пуле кандидатов.
В то же время в некоторых профессиях разница все же заметна. В частности, женщин-разработчиц, особенно в начале карьеры, нанимают несколько реже, чем они представлены среди кандидатов.
Такая же тенденция наблюдается среди начинающих в аналитике и Data Related.
В то же время, для middle-дизайнерок ситуация противоположная: их шансы на аренду выше, чем у мужчин с такого же уровня опыта. Эту тенденцию Djinni фиксировал и в предыдущем исследовании.