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На какие ІТ-профессии стремительно возрастет спрос в течение следующих десяти лет

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Айтишник работает за компьютером
Айтишник работает за компьютером, Фото: magnific
Бюро статистики труда США (BLS) опубликовало новый прогноз развития рынка труда на 2025−2035 годы. Согласно исследованию, наибольший всплеск спроса ожидается на специалистов в сфере высоких технологий, зеленой энергетики и здравоохранения.
Об этом сообщает Business Insider.
Топ-3 самых перспективных ІТ-специальностей на 2025−2035 годы:
  • Data Scientists: ожидается рост на 34,6% (с 275 600 до 371 000 рабочих мест в США). Стремительный спрос обусловлен потребностью бизнеса эффективно обрабатывать и анализировать огромные массивы информации.
  • Computer and Information Research Scientists (ученые-исследователи в области вычислительной техники и информационных технологий): рост на 21,8% (с 38 600 до 47 000 в США). Ключевой фактор роста — масштабная разработка и внедрение инструментов искусственного интеллекта.
  • Information Security Analysts (аналитики по кибербезопасности): рост на 21,0% (со 192 900 до 233 400 в США). Защита данных становится критическим приоритетом для компаний по всему миру.
Быстрее всего среди не-ІТ специальностей будет расти спрос на практикующих медсестер — на 41,0%.
Вторую ступеньку по темпам роста занимают монтажники солнечных батарей с показателем +36,5%.
За ними следуют техники по обслуживанию ветротурбин, спрос на которых увеличится на 29,5%.
Быстрее всего среди всех специальностей будет расти спрос на практикующих медсестер (+41%), ведь во многих регионах им предоставляют полномочия, которые раньше выполняли только врачи.
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Также в ТОП-5 вошли специалисты по возобновляемой энергетике благодаря удешевлению технологий солнечных и ветровых систем.
В целом, рынок демонстрирует четкий вектор развития: технологии, забота о здоровье и чистая энергетика.
Стремительный рост ожидается и в медицинской сфере: руководители медицинских услуг (24,2%), ассистенты физиотерапевтов (23,0%), психиатрические техники (22,3%), ассистенты эрготерапевтов (21,5%), офтальмологические техники (21,4%) и фельдшеры и ассистенты врачей (21,1%).
По материалам:
dev.ua
IT
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