На какие ІТ-профессии стремительно возрастет спрос в течение следующих десяти лет
- Data Scientists: ожидается рост на 34,6% (с 275 600 до 371 000 рабочих мест в США). Стремительный спрос обусловлен потребностью бизнеса эффективно обрабатывать и анализировать огромные массивы информации.
- Computer and Information Research Scientists (ученые-исследователи в области вычислительной техники и информационных технологий): рост на 21,8% (с 38 600 до 47 000 в США). Ключевой фактор роста — масштабная разработка и внедрение инструментов искусственного интеллекта.
- Information Security Analysts (аналитики по кибербезопасности): рост на 21,0% (со 192 900 до 233 400 в США). Защита данных становится критическим приоритетом для компаний по всему миру.
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