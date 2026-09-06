На какие ІТ-профессии стремительно возрастет спрос в течение следующих десяти лет Сегодня 07:21

Айтишник работает за компьютером, Фото: magnific

Бюро статистики труда США (BLS) опубликовало новый прогноз развития рынка труда на 2025−2035 годы. Согласно исследованию, наибольший всплеск спроса ожидается на специалистов в сфере высоких технологий, зеленой энергетики и здравоохранения.

Об этом сообщает Business Insider.

Топ-3 самых перспективных ІТ-специальностей на 2025−2035 годы:

Data Scientists: ожидается рост на 34,6% (с 275 600 до 371 000 рабочих мест в США). Стремительный спрос обусловлен потребностью бизнеса эффективно обрабатывать и анализировать огромные массивы информации.

ожидается рост на 34,6% (с 275 600 до 371 000 рабочих мест в США). Стремительный спрос обусловлен потребностью бизнеса эффективно обрабатывать и анализировать огромные массивы информации. Computer and Information Research Scientists (ученые-исследователи в области вычислительной техники и информационных технологий): рост на 21,8% (с 38 600 до 47 000 в США). Ключевой фактор роста — масштабная разработка и внедрение инструментов искусственного интеллекта.

рост на 21,8% (с 38 600 до 47 000 в США). Ключевой фактор роста — масштабная разработка и внедрение инструментов искусственного интеллекта. Information Security Analysts (аналитики по кибербезопасности): рост на 21,0% (со 192 900 до 233 400 в США). Защита данных становится критическим приоритетом для компаний по всему миру.

Быстрее всего среди не-ІТ специальностей будет расти спрос на практикующих медсестер — на 41,0%.

Вторую ступеньку по темпам роста занимают монтажники солнечных батарей с показателем +36,5%.

За ними следуют техники по обслуживанию ветротурбин, спрос на которых увеличится на 29,5%.

Быстрее всего среди всех специальностей будет расти спрос на практикующих медсестер (+41%), ведь во многих регионах им предоставляют полномочия, которые раньше выполняли только врачи.

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Также в ТОП-5 вошли специалисты по возобновляемой энергетике благодаря удешевлению технологий солнечных и ветровых систем.

В целом, рынок демонстрирует четкий вектор развития: технологии, забота о здоровье и чистая энергетика.

Стремительный рост ожидается и в медицинской сфере: руководители медицинских услуг (24,2%), ассистенты физиотерапевтов (23,0%), психиатрические техники (22,3%), ассистенты эрготерапевтов (21,5%), офтальмологические техники (21,4%) и фельдшеры и ассистенты врачей (21,1%).

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