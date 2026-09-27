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Как украинцы готовят жилье к зиме на случай перебоев со светом, теплом и водой

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Как украинцы готовятся к сложной зиме
Как украинцы готовятся к сложной зиме, Фото: magnific
В преддверии зимы украинцы все больше обращают внимание на то, насколько жилье готово к возможным отключениям. Важнейшими характеристиками потенциальных покупателей и арендаторов стали автономное отопление, резервное питание, стабильная связь и запас воды.
Об этом свидетельствует исследование OLX Недвижимость.

Что для украинцев важно накануне зимы

Важнейшей характеристикой жилья 59% опрошенных назвали автономное отопление, не зависящее от центральной сети.
Также украинцы обращают внимание на возможность оставаться со связью во время отключения. В частности:
  • 47% считают важным резервное электроснабжение — генератор, зарядную станцию ​​или аккумулятор;
  • 46% - стабильная связь и интернет;
  • 34% - низкую стоимость содержания жилья;
  • 31% - хорошую теплоизоляцию;
  • 30% - резервное водоснабжение, например скважину или накопительный бак.
Для 26% важна возможность отапливать жилье альтернативными способами — дровами, углем или другими источниками. Столько же респондентов обращают внимание на наличие укрытия дома или рядом.
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Еще 25% учитывают инфраструктуру поблизости. Бесперебойная работа лифта или возможность жить на нижнем этаже важны для 16%, а близость к общественному транспорту или метро — для 13%.

Половина не считает свое жилье готовым

Несмотря на такой спрос на автономность, 50,5% опрошенных считают свое нынешнее жилье скорее или совсем не готово к возможным перебоям с электроэнергией, теплом и водой.
Из них 28% ответили, что жилье «скорее не готово», а 22% - что «совсем не готово».
37,3% считают свое жилье скорее или полностью готовым к перебоям. Еще 12% затруднились оценить его готовность.

Как украинцы готовятся к зиме

Чаще подготовка касается резервного питания. 47% опрошенных уже имеют или планируют приобрести автономный источник электроэнергии — генератор, зарядную станцию ​​или иное решение.
Еще 40% формируют запас продовольствия, а 36% - запас воды.
Каждый четвертый респондент уже утеплил или планирует утеплить окна, двери или стены.
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Альтернативным источником отопления уже обеспечили себя или планируют сделать 20% опрошенных. Еще 16% формируют запас дров, топлива или других отопительных ресурсов.
О резервном водоснабжении позаботились или планируют позаботиться 10% респондентов. Также среди способов подготовки украинцы называли павербанки, аккумуляторные фонарики, консервацию, теплые одеяла и термобелье.
В то же время, 19% опрошенных ничего дополнительно к зиме не готовили и не планируют.

Готовы платить больше за автономность

Несмотря на то, что автономное отопление и резервное питание входят в основные требования к жилью, готовность переплачивать при таких условиях остается ограниченной.
34% респондентов готовы платить больше за жилье, лучше подготовленное к перебоям с электроэнергией, отоплением или водоснабжением. В то же время, 46% не готовы переплачивать, а 20% еще не определились.
Среди готовых платить больше, около 36% допускают доплату на уровне 10−20% от нынешних расходов на аренду или содержание жилья. Еще 28% готовы прибавить к 10%, а 7% - от 20% до 30%.
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Почти 19% готовых переплачивать допускают доплату более 30%.
«Это говорит об определенном разрыве между тем, какого жилья хотят украинцы, и тем, сколько они готовы за него платить. Автономность все больше воспринимается как важное преимущество, однако цена жилья остается одним из ключевых ограничений», — комментирует руководитель по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Чем готовы уступить ради подготовленного жилья

Часть украинцев готова изменить свои привычные требования к жилью, если оно лучше защищено от последствий отключений.
Чаще респонденты готовы отказаться от большей площади — так ответил 51% опрошенных. Еще 40% могут пожертвовать близостью к центру города, 39% - лучшим ремонтом, а 37% - дополнительной комнатой.
Менее комфортную локацию готовы рассматривать 32% опрошенных, меньше количество инфраструктуры поблизости — 27%, а 25% могут переехать из привычного района города.
Всего 5% заявили, что не готовы отказываться от других характеристик жилья ради автономности.
По материалам:
РБК-Україна
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