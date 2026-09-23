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Сложная зима уже близко: как украинцы готовятся к возможным перебоям

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Украинцам на зиму нужно позаботиться о тепле в доме и альтернативных источниках электроэнергии
Украинцам на зиму нужно позаботиться о тепле в доме и альтернативных источниках электроэнергии
Украинцев предупреждают о «сложной зиме» из-за возможных длительных перебоев с электроэнергией, водой и отоплением. Поэтому для многих это не только вопрос тепла в доме, но и готовность адаптировать быт к возможным сложностям. В то же время, большинство не планирует заранее менять место жительства, а скорее готовит запасные варианты на случай перебоев.
О том, как украинцы оценивают предстоящую зиму, что может заставить их задуматься о переезде и насколько они готовы к перебоям в работе коммунальных систем, свидетельствуют результаты нового опроса Gradus, проведенного в сентябре 2026 года.

Большинство остается зависимым от городской инфраструктуры

По данным исследования, большинство опрошенных готовятся переживать возможные перебои с электроэнергией, водой и отоплением в своих домах.
40% опрошенных готовы рассматривать План Б — переезд в случае существенного ухудшения условий жизни в своем населенном пункте. А 35% респондентов не планируют переезжать даже при таких обстоятельствах.
Сложная зима уже близко: как украинцы готовятся к возможным перебоям
Подготовка к возможным трудностям в основном происходит непосредственно в помещениях. Однако полностью автономными свои домохозяйства считают немногие украинцы.
  • Так, 42% опрошенных живут в домах или квартирах, подключенных к городским коммунальным системам, и не имеют оборудования для автономного обогрева, электроснабжения или запасов воды.
  • Еще треть имеет соответствующее оборудование, но все равно зависит от городской инфраструктуры.
  • Полностью автономными свои домохозяйства назвали всего 10% респондентов.
Опрос показывает и то, что опыт предыдущей зимы не привел к массовому переходу на автономные системы. Для большинства подготовка остается способом подстраховаться на случай перебоев, а не полностью отказаться от централизованных сетей.

Что может вынудить украинцев переехать

Главной причиной, которая может подтолкнуть людей к изменению места жительства, остается безопасность.
Среди других факторов с большим отрывом от фактора безопасности также называют:
  • отсутствие доступа к медицине,
  • значительное ухудшение погодных условий,
  • нестабильную работу общественного транспорта,
  • проблемы с доступом к образованию
Сложная зима уже близко: как украинцы готовятся к возможным перебоям
Что касается коммунальных услуг, накануне зимы украинцев беспокоят длительные отключения электроэнергии — об этом заявили 69% опрошенных. Отсутствие воды критической проблемой считают 58%, а перебои с отоплением — 48%.
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Исследователи отмечают, что решение о переезде может быть связано не с одной проблемой, а с накоплением нескольких рисков. Когда перебои с инфраструктурой сочетаются с ощущением опасности, проблемами с медициной, образованием или другими важными сферами, готовность сменить место жительства может возрастать.

Украинцы больше адаптируются, чем планируют переезд

В случае смены места жительства каждый пятый опрошенный будет рассматривать возможность выезда из Украины. Практически каждый второй — временное перемещение по стране: недалеко от нынешнего местожительства или в другую область.
Сложная зима уже близко: как украинцы готовятся к возможным перебоям
Показывает опрос, пока возможные проблемы остаются управляемыми, украинцы преимущественно ищут способы приспособиться к нестабильности. Речь идет о запасах необходимых ресурсов, временных решениях и альтернативных планах.
Решение о переезде возникает тогда, когда нестабильность начинает восприниматься как постоянная и угрожающая базовому качеству жизни.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭлектроэнергияКоммунальные услуги
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