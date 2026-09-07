Зима будет тяжелая, но голода не будет — советник президента Сегодня 05:27

Советник президента и специалист по военным радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов

Зима 2026−2027 годов будет для украинцев сложной из-за ударов российской армии по энергетической инфраструктуре. В то же время, дефицита продуктов или горючего не ожидается.

Об этом в интервью dou.ua сообщил советник президента Украины и специалист по военным радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«Зима будет тяжелая, но не в плане еды или горючего. С этим все будет хорошо, голода не будет», — отметил «Флэш».

Дефицита продуктов не ожидается

Бескрестнов также отметил, что сейчас люди массово поддаются паническим настроениям и начинают скупать товары с полок магазинов из-за усиления дроновых атак на Украину. Однако он заверил, что в этом нет необходимости, поскольку рынок Украины тесно связан с Европой.

«Если не хватит какого-то товара, Европа нас им завалит. Да, могут возникнуть локальные проблемы с отдельными товарными группами, если россия разрушит какое-либо конкретное производство. Но тотального дефицита не будет. А вот удары по энергетике — будут», — предупредил советник президента и посоветовал «пока есть время и цены не поднялись», покупать генераторы, павербанки и аналоги EcoFlow.

«Все это можно заказать из Китая и подождать несколько недель доставку, а не делать это потом в спешке. У кого есть деньги — гибридные инверторы с аккумуляторами. И стоит иметь запас горючего, чтобы не стоять в очередях на заправках в первый день, когда что-то случится», — посоветовал «Флэш».

Горючего также должно хватить

Бескрестнов добавил, что дефицит топлива не ожидается. В первые дни после возможных атак может возникнуть ажиотаж, когда многие одновременно поедут заправляться и делать запасы.

«Пускай будет хотя бы небольшой запас, канистра на 10 литров», — добавил он.

В Украине могут возникнуть проблемы с водой

Также Бескрестнов не исключает того, что этой осенью необходимо дополнительно бурить артезианские скважины, чтобы обеспечить воду.

«Нужно строить стационарные пункты обогрева на улицах — и это должны быть не палатки, а что-то посерьезнее, с генераторами. Это нужно делать уже сейчас», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Анатолия Катеренчука писал , что украинцам не стоит панически скупать продукты питания на длительный срок. В то же время дома рекомендуют запас питьевой воды и повседневных продуктов примерно на 7−12 суток, чтобы при необходимости обеспечить автономность семьи. Важно также следить за сроками годности и условиями хранения пищи.

Также мы писали , что летом 2026 года благодаря сезонному фактору падали цены на некоторые продукты питания. Однако возникают опасения по поводу дефицита товаров и роста стоимости вследствие ударов россии по складским помещениям, базам, супермаркетам. Ожидания урожая на текущий год положительные, а производство может даже превысить предыдущие показатели.

Dou По материалам:

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