Зима будет тяжелая, но голода не будет — советник президента
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Зима 2026−2027 годов будет для украинцев сложной из-за ударов российской армии по энергетической инфраструктуре. В то же время, дефицита продуктов или горючего не ожидается.
Об этом в интервью dou.ua сообщил советник президента Украины и специалист по военным радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов.
«Зима будет тяжелая, но не в плане еды или горючего. С этим все будет хорошо, голода не будет», — отметил «Флэш».
Дефицита продуктов не ожидается
Бескрестнов также отметил, что сейчас люди массово поддаются паническим настроениям и начинают скупать товары с полок магазинов из-за усиления дроновых атак на Украину. Однако он заверил, что в этом нет необходимости, поскольку рынок Украины тесно связан с Европой.
«Если не хватит какого-то товара, Европа нас им завалит. Да, могут возникнуть локальные проблемы с отдельными товарными группами, если россия разрушит какое-либо конкретное производство. Но тотального дефицита не будет. А вот удары по энергетике — будут», — предупредил советник президента и посоветовал «пока есть время и цены не поднялись», покупать генераторы, павербанки и аналоги EcoFlow.
«Все это можно заказать из Китая и подождать несколько недель доставку, а не делать это потом в спешке. У кого есть деньги — гибридные инверторы с аккумуляторами. И стоит иметь запас горючего, чтобы не стоять в очередях на заправках в первый день, когда что-то случится», — посоветовал «Флэш».
Горючего также должно хватить
Бескрестнов добавил, что дефицит топлива не ожидается. В первые дни после возможных атак может возникнуть ажиотаж, когда многие одновременно поедут заправляться и делать запасы.
«Пускай будет хотя бы небольшой запас, канистра на 10 литров», — добавил он.
В Украине могут возникнуть проблемы с водой
Также Бескрестнов не исключает того, что этой осенью необходимо дополнительно бурить артезианские скважины, чтобы обеспечить воду.
«Нужно строить стационарные пункты обогрева на улицах — и это должны быть не палатки, а что-то посерьезнее, с генераторами. Это нужно делать уже сейчас», — подчеркнул он.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Анатолия Катеренчука писал, что украинцам не стоит панически скупать продукты питания на длительный срок. В то же время дома рекомендуют запас питьевой воды и повседневных продуктов примерно на 7−12 суток, чтобы при необходимости обеспечить автономность семьи. Важно также следить за сроками годности и условиями хранения пищи.
Также мы писали, что летом 2026 года благодаря сезонному фактору падали цены на некоторые продукты питания. Однако возникают опасения по поводу дефицита товаров и роста стоимости вследствие ударов россии по складским помещениям, базам, супермаркетам. Ожидания урожая на текущий год положительные, а производство может даже превысить предыдущие показатели.