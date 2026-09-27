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Саудовская Аравия показала первые собственные электрокары (фото)

Технологии&Авто
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Первый национальный бренд страны Ceer представил свои дебютные модели – седан и внедорожник под названием Exobot
Первый национальный бренд страны Ceer представил свои дебютные модели – седан и внедорожник под названием Exobot, Фото: autoblog.com
Саудовская Аравия уже давно интегрирована в мировой автопром из-за нефтяной отрасли, однако теперь страна начинает собственное производство электромобилей. Совместное предприятие Ceer привлекло в проект ведущих мировых игроков.
Об этом пишет AutoBlog.
PIF с 2018 года финансирует компанию Lucid Motors, которая уже собирает электрокары на заводе в KAEC, а Foxconn известна сборкой iPhone и собственной EV-платформой Foxtron.
Дизайн Exobot возглавил бывший шеф-дизайнер McLaren Роб Мелвилл, а технологические компоненты и силовые установки поставляют такие гиганты, как BMW, Rimac и Hyundai Transys.
Первые отечественные автомобили Саудовской Аравии
Первые отечественные автомобили Саудовской Аравии, Фото: autoblog.com
Внешне обе модели напоминают Tesla Cybertruck, но выглядят еще более футуристично и драматично.

Больше, чем просто космический корабль

По техническим характеристикам Exobot построены на 800-вольтной архитектуре и оснащены трехмоторной системой полного привода мощностью 850 л.с.
  • Седан: разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2.6 секунды, а запас хода составляет 670 км (по циклу NEDC).
  • Внедорожник: разменивает первую сотню за 2.9 секунды с запасом хода 560 км.
  • Зарядка: заполнение батареи от 10 до 80% на быстрой станции постоянного тока занимает менее 30 минут.
Автомобиль Exobot внутри
Автомобиль Exobot внутри, Фото: autoblog.com
Дизайн экстерьера отличается клиновидным кузовом и дверью типа «крыло чайки» (Shahin Wing) в стиле легендарного DeLorean DMC-12.
В салоне установлен 48-дюймовый изогнутый 8K-дисплей на всю ширину торпедо, 10.4-дюймовый центральный тачскрин и штурвал с системой управления проводами (steer-by-wire).

Это только начало

На старте продаж седан и внедорожник будут доступны в лимитированной серии First Edition, после чего появится версия Exobot Plus с широкими возможностями персонализации.
В топовой спецификации мощность вырастет до 1111 л.с., что приближает автомобиль к Lucid Air Sapphire (1234 л.с.).
Цены пока не разглашаются, но старт продаж в Саудовской Аравии запланирован на начало 2027 года.
Производитель отметил, что машины разрабатывались специально под климатические условия региона.
К 2030 году Ceer планирует расширить модельный ряд до семи автомобилей с разными типами силовых установок.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектромобили
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