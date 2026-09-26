Как подготовить автомобиль к дальней поездке

Большинство проверок перед дальней поездкой не нуждаются в разборке автомобиля или специальном инструменте. Шины, уровни доступных для контроля жидкостей, освещение, дворники и аварийное оборудование можно проверить заранее, а потенциальную проблему найти во дворе гораздо приятнее, чем в сотнях километров от дома.

Об этом пишет GDE.

Шины проверяют холодными

Перед выездом следует осмотреть все колеса на повреждения, посторонние предметы и неравномерный износ. Давление измеряют до дальней поездки, когда шины еще не нагрелись.

Для полностью загруженного автомобиля производитель иногда рекомендует другое давление, чем для одного-двух пассажиров. Необходимые значения следует смотреть на заводской табличке или в инструкции.

Не забудьте о запасном колесе, если оно есть: годами лежа в багажнике, оно также может терять давление.

Проверьте доступные жидкости

Уровень моторного масла проверяют в соответствии с процедурой производителя конкретной машины. В одних моделях есть щуп, в других используется электронный измеритель, а условия проверки могут отличаться.

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Также можно проконтролировать омыватель и, если конструкция предусматривает безопасную визуальную проверку, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Открывать горячую систему охлаждения нельзя из-за риска ожогов.

Если уровень какой-либо технической жидкости постоянно падает, простое доливание не заменяет поиск утечки.

Свет особенно важен осенью

Дни становятся короче, поэтому дальняя поездка легко переходит в ночную. Предложите другому человеку помочь проверить стоп-сигналы или воспользуйтесь безопасным способом контроля их работы.

Фары должны быть чистыми, а лобовое стекло — без жирного налета изнутри. Даже исправный свет работает значительно хуже из-за грязного рассеивателя и загрязненного стекла.

Запас омывателя в дождливую погоду лучше иметь достаточный до выезда.

Аварийный комплект нужно не просто возить

Проверьте аптечку, знак аварийной остановки и прочее оснащение, необходимое по правилам и условиям путешествия. Если автомобиль имеет ремонтный комплект вместо запаски, убедитесь, что герметик не просрочен, а компрессор работает.

Полезно иметь зарядный кабель для телефона и павербанка. В холодный сезон следует учитывать теплую одежду, особенно если маршрут проходит вдали от населенных пунктов.

Для международной поездки отдельно проверяются документы и требования стран маршрута.

Не планируйте технический эксперимент накануне

Если автомобиль требует серьезного ремонта, лучше завершить его с запасом времени и убедиться, что все работает нормально. Большое вмешательство вечером перед утренним выездом оставляет мало времени для обнаружения ошибок.

Также не стоит впервые устанавливать сомнительные аксессуары непосредственно перед трассой. Багажные системы должны быть правильно закреплены и соответствовать ограничениям производителя.