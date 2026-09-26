Lexus обновила внедорожник GX (фото)

Компания Lexus обновила внедорожник GX на 2027 модельный год. Автомобиль получил несколько новых функций комфорта, однако его техническая часть практически не изменилась. При этом подорожали все комплектации модели.

Об этом пишет «Корреспондент».

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Одним из основных обновлений стала система бесключевого доступа SmartAccess.

Теперь она стандартна для всех версий GX и позволяет открывать не только передние, а все четыре двери, а также двери багажного отделения.

Кроме того, для комплектаций Luxury, Luxury+ и Overtrail+ стала доступна вентиляция крайних сидений второго ряда.

Обновленный Lexus GX

Первоначальная версия Premium теперь стоит $69085, что на $750 больше, чем раньше.

Цена Premium+ выросла на $600 и составляет $73400. Комплектации Luxury и Luxury+ подорожали на $800 — до $81600 и $85600 соответственно.

Одним из главных обновлений стала система бесключевого доступа SmartAccess

Версия Overtrail теперь стоит $76 730, что на $750 больше. Больше всего подорожала топовая Overtrail+: ее цена выросла на $1565 и достигла $85010.

Среди других изменений — появление доступной светодиодной лампы для багажного отделения.

Салон Lexus GX

Силовая установка Lexus GX осталась без изменений. Внедорожник оснащается 3,4-литровым бензиновым V6 с двумя турбокомпрессорами, развивающим 349 л.с. и 649 Нм крутящего момента.

Салон Lexus GX