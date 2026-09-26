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Lexus обновила внедорожник GX (фото)

Технологии&Авто
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Обновленный Lexus GX
Обновленный Lexus GX
Компания Lexus обновила внедорожник GX на 2027 модельный год. Автомобиль получил несколько новых функций комфорта, однако его техническая часть практически не изменилась. При этом подорожали все комплектации модели.
Об этом пишет «Корреспондент».
Одним из основных обновлений стала система бесключевого доступа SmartAccess.
Теперь она стандартна для всех версий GX и позволяет открывать не только передние, а все четыре двери, а также двери багажного отделения.
Кроме того, для комплектаций Luxury, Luxury+ и Overtrail+ стала доступна вентиляция крайних сидений второго ряда.
Обновленный Lexus GX
Обновленный Lexus GX
Первоначальная версия Premium теперь стоит $69085, что на $750 больше, чем раньше.
Цена Premium+ выросла на $600 и составляет $73400. Комплектации Luxury и Luxury+ подорожали на $800 — до $81600 и $85600 соответственно.
Одним из главных обновлений стала система бесключевого доступа SmartAccess
Одним из главных обновлений стала система бесключевого доступа SmartAccess
Версия Overtrail теперь стоит $76 730, что на $750 больше. Больше всего подорожала топовая Overtrail+: ее цена выросла на $1565 и достигла $85010.
Среди других изменений — появление доступной светодиодной лампы для багажного отделения.
Салон Lexus GX
Салон Lexus GX
Силовая установка Lexus GX осталась без изменений. Внедорожник оснащается 3,4-литровым бензиновым V6 с двумя турбокомпрессорами, развивающим 349 л.с. и 649 Нм крутящего момента.
Салон Lexus GX
Салон Lexus GX
Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач, а полный привод с постоянным распределением тяги между осями входит в стандартную оснастку. Наибольшая масса прицепа, которую может буксировать GX, составляет 4126 кг.
По материалам:
Корреспондент.net
АвтоКроссовер
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