Lexus обновила внедорожник GX (фото)

Компания Lexus обновила внедорожник GX на 2027 модельный год. Автомобиль получил несколько новых функций комфорта, однако его техническая часть практически не изменилась. При этом подорожали все комплектации модели.
Одним из основных обновлений стала система бесключевого доступа SmartAccess.
Теперь она стандартна для всех версий GX и позволяет открывать не только передние, а все четыре двери, а также двери багажного отделения.
Кроме того, для комплектаций Luxury, Luxury+ и Overtrail+ стала доступна вентиляция крайних сидений второго ряда.
Первоначальная версия Premium теперь стоит $69085, что на $750 больше, чем раньше.
Цена Premium+ выросла на $600 и составляет $73400. Комплектации Luxury и Luxury+ подорожали на $800 — до $81600 и $85600 соответственно.
Версия Overtrail теперь стоит $76 730, что на $750 больше. Больше всего подорожала топовая Overtrail+: ее цена выросла на $1565 и достигла $85010.
Среди других изменений — появление доступной светодиодной лампы для багажного отделения.
Силовая установка Lexus GX осталась без изменений. Внедорожник оснащается 3,4-литровым бензиновым V6 с двумя турбокомпрессорами, развивающим 349 л.с. и 649 Нм крутящего момента.
Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, а полный привод с постоянным распределением тяги между осями входит в стандартную оснастку. Наибольшая масса прицепа, которую может буксировать GX, составляет 4126 кг.