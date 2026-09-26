Toyota планирует внедрить на производстве 400 тыс. гуманоидных роботов
Toyota Motor планирует ввести 400 тысяч гуманоидных роботов на своих производственных площадках и заводах поставщиков комплектующих.
Об этом пишет «Укравтопром».
Планы компании
Начиная с 2028 года Toyota и компании группы намерены ежегодно инвестировать около $6,42 млрд в реконструкцию и перестройку заводов, внедрив 150 тыс. гуманоидных роботов ELEY на предприятиях Toyota и 250 тыс. — на предприятиях компаний группы.
ELEY весит 50 кг, передвигается на колесах, использует двухпальцевые руки и работает от аккумуляторов и шнура питания.
Робот учится выполнять задания от работников, которые при исполнении своих обычных обязанностей носят специально разработанные приспособления, отвечающие его пальцам.
Toyota намерена обмениваться данными обучения между заводами по всему миру, что позволит роботам воспроизводить усвоенные навыки.
Finance.ua уже писал, что в США презентовали робота-гуманоида для работы на складах.
Поделиться новостью
Также по теме
Google хочет перенести ИИ-центры в космос
ПартнерскаяDemo Day перед Crypto World’s Fair: презентации, фидбек и $5000 призовых
Европейцы переходят на электромобили: как изменился рынок авто в 2026 году
В Украине стартовали продажи новых устройств Apple
McLaren подтвердил выпуск первого внедорожника в 2028 году
Meta представила новые VR-очки: характеристики (фото, видео)