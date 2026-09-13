Поиск работы в ІТ: как возраст влияет на трудоустройство Сегодня 08:24 После 40+ лет работу в ИТ искать посложнее, Фото: magnific

С возрастом айтишникам становится сложнее находить работу. Кроме того, специалисты постарше чаще сталкиваются с дискриминацией при поиске работы. С возрастом зарплаты айтишников растут — если до 24 лет медиана составляет $1500, то в возрасте 45+ — $3500.

Об этом свидетельствует исследование Dou.

Сколько времени занимает поиск работы в IT

Чем младше айтишник — тем быстрее он находит новое место. Среди опрашиваемых, которые искали новую работу, средняя продолжительность поиска составляла 16 недель, а медианная — 11 недель.

Чем старше респонденты, тем дольше в среднем идет поиск: от 12 недель среди людей до 24 лет до 23 недель среди людей 45+.

Разница особенно заметна среди тех, кто еще не нашел работу:

в самой молодой группе они ищут ее в среднем 12 недель;

в группе 25−29 лет — 17 недель;

среди 45+ - уже 27 недель.

Среди уже нашедших работу возрастная разница меньше: средний поиск длится от 11 недель у самых молодых до 15−16 недель в группе 40+.

То есть люди постарше не только дольше ищут работу в среднем, но и чаще остаются в поиске надолго. Наибольший разрыв именно среди тех, кто еще находится в поиске работы.

Больше всего дискриминируют «слишком квалифицированных»

Среди тех, кто искал работу в течение последнего года, 37% сталкивались с предвзятым отношением или дискриминацией во время поиска (в общем, а не только из-за возраста). В то же время, 45% такого опыта не имели, еще 18% не смогли однозначно ответить.

Чем старше респонденты, тем чаще они сталкиваются с дискриминацией: среди айтишников до 24 лет с ней сталкивались 26%, а среди 45+ — уже 59%.

После 30 лет показатель быстро растет:

35% в группе 30−34 лет;

43% среди 35−39-летних;

50% посреди 40−44-летних.

Соответственно, с возрастом уменьшается и доля тех, кто не сталкивался с дискриминацией. Среди самых молодых таких 55%, в то время как среди респондентов 45+ — всего 23%.

Дискриминация при поиске работы за последний год, Инфографика: Dou

Чаще всего айтишников дискриминируют из-за того, что считают их overqualified (слишком квалифицированными). Такую причину назвали 39% респондентов.

Старшие кандидаты чаще подвергались дискриминации, потому что их считали слишком квалифицированными. В возрастных группах 40−44 и 45+ их доля составляет 47% и 44%, в то время как в категории до 24 лет — 18%.

В частности, в возрастных группах

Еще 35% в целом связали дискриминацию с тем, что живут в Украине. Их доля наибольшая в возрасте 30−34 года и 35−39 лет.

Дискриминация по возрасту также становится одной из наиболее распространенных причин пристрастного отношения к кандидатам. Если среди респондентов до 24 лет на нее указывают 30%, то среди людей 45+ уже 64%.

Менее всего о дискриминации по возрасту говорят айтишники в группах 25−29 лет и 30−34 года (12% и 9% соответственно).

Длительный перерыв в работе тоже может влиять на отношение работодателей, но встречается реже. В общей сложности о ней упомянули 16% респондентов; чаще всего — люди 25−29 лет.

Другие причины: проживание за границей, гендер, национальность, раса или речь, проживание в прифронтовом регионе, наличие детей, беременность или декрет, опыт службы в армии — упоминаются значительно реже и не имеют такой выраженной возрастной зависимости.

Причины дискриминации, Инфографика: Dou

Среди старших айтишников, которые искали работу, только треть ее находит.

Младшие айтишник чаще находились в фазе активного поиска работы и чаще находили ее. Например, среди людей до 24 лет 72% искали работу, из них нашли — 66%.

С каждой последующей возрастной группой доля успешно трудоустроенных снижается — в группе 45+ лет она составляет 34%.

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Соответственно, с возрастом растет доля ищущих работу, но пока не может ее найти. Среди людей до 24 лет таких 25%, тогда как среди респондентов 45+ уже 32%.

Еще более заметная разница — в отношении самого поиска. Среди самых молодых только 7% не искали новой работы и не думали об этом. В группе 45+ таких уже 22%.

Так же с возрастом увеличивается доля тех, кто не ищет работу активно, но готов рассмотреть интересное предложение: от 14% среди людей до 24 лет до 21%.

Как айтишники ищут работу в зависимости от возраста, Инфографика: Dou

После 35 лет зарплаты в ІТ почти не растут

Хотя старшие кандидаты дольше и сложнее ищут работу и чаще подвергаются дискриминации, их медианные зарплаты выше. В возрастной группе до 24 лет медиана составляет $1500, в то время как 40−44 года имеют самую высокую медиану — $3550.

Аналитики отмечают, что после 35 лет показатель почти не меняется и держится в пределах $3500-$3550, в том числе среди специалистов 45+.

В то же время, у тех, кто сменил работу в течение года, зарплаты в целом ниже, чем на рынке в целом: их медиана составляет $2319 (общая медианная зарплата на рынке — $2900).

В большинстве возрастов после смены работы айтишники получают меньше, чем в целом зарабатывают их ровесники.

Например, айтишники в возрасте 35−39 лет, работающие в компании менее года, получают $3000, в то время как общая медиана для этой возрастной группы — $3500. Исключение — респонденты 45+. У них медиана после смены работы составляет $3600, в то время как общая $3500.

Сколько зарабатывают айтишник в зависимости от возраста, Инфографика: Dou

Среди разработчиков самые высокие зарплаты у специалистов в возрасте 30−34 лет — $4400.

Быстрее всего зарплата растет в начале карьеры — от $2000 у специалистов до 24 лет до $4400 в группе 30−34 лет.