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Как доходы украинцев сказываются на подготовке к зиме

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Генератор электроснабжения, установленный на тротуаре улицы
Генератор электроснабжения, установленный на тротуаре улицы, Фото: magnific
Уровень доходов оказывает непосредственное влияние на готовность украинских домохозяйств к длительным отключениям электроэнергии, воды и отопления. В то же время даже среди людей с доходами свыше 40 тысяч гривен в месяц заметная доля тех, кто остается почти или совсем не подготовленным к возможным перебоям.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело».

Кто лучше подготовлен к зиме

Исследование показало, что уровень доходов оказывает существенное влияние на готовность домохозяйств к длительным отключениям электроэнергии, воды или отопления. Люди с более высокими доходами имеют больше возможностей подготовить жилье к перебоям и обеспечить его автономность.
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Группа с самыми низкими доходами — до 10 000 грн — демонстрирует самый низкий уровень автономности.
В этой категории только у 18% домохозяйств высокий уровень готовности к длительным отключениям, в то время как в целом этот показатель составляет 25,5%.
Большинство респондентов сосредоточены в категориях средней (54% по сравнению с 51% в целом) и низкой готовности (26% по сравнению с 22%), что свидетельствует об ограниченности ресурсов преимущественно базовым бытовым набором.
Среднеобеспеченные группы — 10 001−20 000 грн и 20 001−40 000 грн — демонстрируют последовательный рост уровня автономии при одновременном сокращении доли низкой готовности.
В категории с доходом 10−20 тыс. грн высокий уровень подготовленности достигает 28%, а в группе 20−40 тыс. грн растет до 39% по сравнению с 25,5% в целом.
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В то же время доля низкой готовности в группе с доходом 20−40 тыс. грн снижается до минимальных 13% по сравнению с 22% в целом.
Высокообеспеченная группа — более 40 000 грн — отличается максимальным уровнем оснащенности дорогостоящим оборудованием.
Почти половина респондентов этой категории — 45% против 25,5% - имеет высокий уровень готовности (12−20 баллов).
При этом доля средней автономности здесь самая низкая — 33% против 51% в целом, что указывает на массовый переход этой группы от базового обеспечения к системным решениям.
Индекс подготовки к зиме, учитывая ежемесячный доход на одного члена семьи
Индекс подготовки к зиме, учитывая ежемесячный доход на одного члена семьи, Инфографика: Слово и дело
В то же время показательно, что доля низкого уровня готовности среди людей с доходами более 40 тыс. грн остается на уровне общенационального показателя — 21% по сравнению с 22% в целом.
Это свидетельствует о наличии сегмента населения с высокими доходами, который по определенным причинам, например из-за проживания в арендованном жилье или специфической оценки рисков, игнорирует даже базовую подготовку.
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Отдельно выделяются респонденты, которые затруднились ответить на доходы.
Именно они демонстрируют высокий уровень риска неподготовленности: почти треть из них (31% по сравнению с 22% в целом) имеет низкий уровень готовности, а 5% оказались полностью не готовыми (0 баллов).
В то же время среди этой группы зафиксирована самая низкая доля высокой автономии — 14% против 25,5% в целом.
По материалам:
Слово і Діло
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