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Дата-аналитикам зарплату пересматривают чаще, чем другим айтишникам — DOU

Личные финансы
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Среди аналитиков 37% имели пересмотр зарплаты за последние шесть месяцев
Среди аналитиков 37% имели пересмотр зарплаты за последние шесть месяцев
Специалистам, работающим с данными, зарплату пересматривают чаще, чем другим айтишникам. За последние полгода повышение или пересмотр оплаты труда получили 38% таких специалистов против 33% среди айтишников в целом.
Об этом свидетельствуют данные исследования DOU.

Как часто аналитикам повышают зарплаты

Среди аналитиков 37% имели пересмотр зарплаты за последние шесть месяцев, а более половины — за последний год. В то же время, 13% аналитиков, работающих в текущей компании более года, не получали повышения в течение всего периода работы в ней.
За последний год чаще всего зарплату повышали тем лидам — 85% из них получили повышение. Среди менеджеров таких было 71%, среди хедов — 67%, а среди медлей — 60%.
Дата-аналитикам зарплату пересматривают чаще, чем другим айтишникам — DOU
По специализациям чаще всего пересматривали зарплаты Heads of Analytics, Data Analysts и Product Analysts.
Среди специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI ситуация похожа: 40% получили повышение зарплаты за последние шесть месяцев. В течение года чаще зарплату повышали джуниорам и лидам.
По должностям чаще просматривали оплату труда Analytics Engineers, Data Scientists и ML Engineers.

Кто получает повышение зарплаты

Как и среди разработчиков и тестировщиков, среди специалистов, работающих с данными, в последнее время зарплату чаще повышают специалистам с более низкими медианными доходами.
Среди аналитиков те, кто получал повышение более двух лет назад, имеют медианную зарплату в $3200. У тех, кому повышали зарплату за последние шесть месяцев, этот показатель составляет $2000.
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Среди специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI медианная зарплата составляет $4200 у тех, кто получал повышение более двух лет назад, и $2940 — у тех, кому пересматривали зарплату за последние шесть месяцев.
В то же время, самая высокая медианная зарплата — $4750 — у специалистов, которым повышали оплату труда 1−2 года назад.
Дата-аналитикам зарплату пересматривают чаще, чем другим айтишникам — DOU
Так же, как и у разработчиков и тестировщиков, среди специалистов по работе с данными повышения зарплаты в последнее время получают специалисты с более низкими медианными зарплатами. Среди аналитиков получавшие повышение более двух лет назад зарабатывают $3200, а те, кто за последние полгода — $2000. Среди специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI это $4200 против $2940 соответственно. Однако самые высокие зарплаты у тех, кому их повышали 1−2 года назад — $4750.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что зарплаты аналитиков в Украине за последние полгода менялись неравномерно, однако в большинстве специализаций они остаются выше, чем год назад. Наиболее заметно выросли медианные зарплаты Senior Business Analysts и Senior Data Analysts.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаПрофессииIT
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