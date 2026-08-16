Более 100 тысяч за банкноту: как распознать коллекционные гривны в своем кошельке Сегодня 10:02 — Личные финансы

Отдельные современные украинские банкноты могут стоить более 100 тысяч гривен

Обычная на вид банкнота может стоить значительно дороже своего номинала. Особый интерес для коллекционеров представляют купюры с редкими серийными номерами, производственными дефектами и ограниченным тиражом. За отдельные экземпляры на коллекционном рынке готовы платить более 100 тысяч гривен.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал президент Украинской ячейки Международного общества банкнот (INBS) Виталий Гащак.

Какие банкноты ценят коллекционеры

По словам Виталия Гащака, конкретной банкноты, за которой охотятся все коллекционеры, нет. Бонисты часто формируют тематические коллекции, поэтому каждый ищет свои редкие экземпляры.

В то же время существует несколько категорий банкнот, представляющих особый интерес:

банкноты с пометкой «Образец» — такие купюры не предназначались для обычного обращения. Их использовали для обучения работников банков и демонстрации новых выпусков;

купюры с необычными номерами — серийный номер может существенно повлиять на стоимость банкноты;

низкие номера — от 000000001 до 000000100, а также купюры, у которых все цифры одинаковы. К примеру, особенно привлекательным для коллекционеров может быть номер 777777777;

последовательности цифр — например, 123456;

купюры с ошибками — смещение печати, перевернутые элементы, отсутствие отдельных красок или другие редкие производственные дефекты. Такие экземпляры встречаются нечасто, поэтому могут иметь высокую ценность;

памятные банкноты — интерес для коллекционеров представляют и памятные выпуски;

банкноты, вышедшие из обращения и количество которых крайне ограничено.

За какую гривну могут заплатить более 100 тысяч

Стоимость коллекционных банкнот существенно отличается в зависимости от их редкости, состояния и особенностей выпуска.

По словам Гащака, отдельные современные украинские банкноты могут стоить более 100 тысяч гривен. В частности, так оценивают памятную 50-гривневую банкноту 2011 года «20 років». Ее стоимость на коллекционном рынке может в 2000 раз превышать номинал.

Также дорого стоят отдельные банкноты периода УНР и немецкой оккупации — их оценивают от 2 до 15 тысяч евро. В то же время, такая стоимость касается только редких экземпляров, а не всех банкнот этого периода.

Фото: Памятная банкнота НБУ 50 гривен 2011-го — «20 років» (Википедия)

Что проверить в своей купюре

Чтобы понять, может ли обычная банкнота заинтересовать коллекционера, прежде всего следует обратить внимание на:

серию и номер — особенно низкие, повторяющиеся или последовательные цифры;

производственные дефекты — смещение и другие опечатки;

отметку «Образец»;

год и особенности выпуска;

состояние банкноты — чем лучше она сохранена, тем интереснее может быть для коллекционера;

ограниченный или памятный выпуск.

В то же время, сам по себе необычный номер или старый год выпуска еще не означает, что банкнота стоит десятки тысяч гривен. Окончательная цена зависит от редкости конкретного экземпляра и спроса коллекционеров.

Как распознать ценные банкноты (инфографика РБК-Украина)

Где искать редкие банкноты

Банкноты, которые уже вышли из обращения, лучше всего искать на специализированных аукционных площадках онлайн и оффлайн, в интернет-магазинах, антикварных салонах, на встречах коллекционеров и в группах бонистов в социальных сетях. Также редкие экземпляры иногда можно найти на досках объявлений и блошиных рынках.

Современные оборотные банкноты можно искать, проверяя сдачу в магазинах, деньги, полученные в банкоматах, или банкноты, выданные в банке.

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