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Можно ли отказаться от обеденного перерыва и уйти с работы раньше: что говорит закон

Личные финансы
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Работникам должен предоставляться перерыв для отдыха и питания не более двух часов.
Работникам должен предоставляться перерыв для отдыха и питания не более двух часов.
Работник не может самостоятельно отказаться от обеденного перерыва, чтобы завершить рабочий день раньше. Даже если он подаст соответствующее заявление, работодатель не имеет права установить полный рабочий день без перерыва для отдыха и питания. Такие требования предусмотрены статьей 66 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Сколько должен продолжаться обеденный перерыв

Согласно статье 66 КЗоТ, работникам должен предоставляться перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов. Он не входит в рабочее время и, как правило, предоставляется примерно через четыре часа после начала работы.
Время начала и продолжительность перерыва определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работы.
Таким образом, если работнику установлен, например, восьмичасовой рабочий день, работодатель не может заменить режим «8 часов работы + перерыв» на восемь часов непрерывной работы только на основании заявления работника. Право на отдых в течение рабочего дня должно быть обеспечено.
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Как можно завершать работу раньше

В то же время, закон предусматривает другой вариант. Если работник хочет регулярно завершать работу раньше, стороны могут договориться о неполном рабочем времени.
В таком случае меняется продолжительность рабочего дня, а не просто отменяется обеденный перерыв. Например, если вместо полного рабочего дня работнику установить меньшую продолжительность работы, при которой потребности в отдельном перерыве для питания нет, он может работать непрерывно и завершать работу раньше.
Такой режим должен быть должным образом оформлен.

Когда можно есть во время рабочего времени

Отдельный порядок действует в случаях, когда из-за условий работы установить перерыв невозможно. Тогда, согласно статье 66 КЗоТ, работнику должна быть предоставлена возможность для питания в течение рабочего времени.
В таком случае время питания засчитывается в рабочее время.
Рабочее время — это период, в течение которого работник должен исполнять обязанности по трудовому договору. Режим работы, продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливаются работодателем в правилах внутреннего трудового распорядка или в коллективном договоре с соблюдением норм и гарантий, определенных действующим законодательством.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Работа
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