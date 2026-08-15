Ребенку исполнился год, а мама вышла на работу: можно ли получать помощь «єЯсла» Сегодня 18:21 — Личные финансы

Пособие по уходу за ребенком «єЯсла» является дополнительной государственной выплатой

Родители, которые после достижения ребенком годовалого возраста возвращаются к работе на полный рабочий день, могут получать помощь по уходу за ребенком «єЯсла». Право на выплату имеет мать или другой законный представитель, который фактически ухаживал за ребенком и после этого начал работать полный рабочий день.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Трудоустройство на декретном месте не лишает права на получение пособия. «єЯсла» назначают с месяца, следующего за месяцем, в котором ребенку исполнился один год, и выплачивают до месяца достижения им трехлетнего возраста.

Можно ли получать «єЯсла», работая полный день

Пособие по уходу за ребенком «єЯсла» является дополнительной государственной выплатой. Ее предоставляют матери или другому законному представителю ребенка для поддержки семьи и содействия сочетанию работы с уходом за ребенком. Поэтому лицо, которое фактически ухаживало за ребенком, а после этого вышло на работу на условиях полного рабочего времени, имеет право на назначение помощи «єЯсла».

Следовательно, если ребенку исполнился один год, а мать вышла работать на полный рабочий день на декретное место, она может получать «єЯсла» при условии соблюдения предусмотренных законодательством требований.

Когда назначают помощь «єЯсла»

Помощь по уходу за ребенком «єЯсла» назначают с месяца, следующего за месяцем, в котором ребенку исполнился один год. Выплату осуществляют до месяца, в котором ребенок достигает трехлетнего возраста.

Таким образом выплата не начинается непосредственно в месяце, когда ребенку исполнился год. Право на ее назначение реализуется со следующего месяца.

Что будет, если обратиться за помощью не сразу

Важное значение имеет дата обращения по назначению «єЯсла».

Если лицо обратилось за помощью в течение шести месяцев после возникновения права на него, выплату производят суммарно в размере, определенном за каждый соответствующий месяц.

В таком случае пособие рассчитывают начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором ребенку исполнился один год, но не раньше января 2026 года.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий при рождении ребенка единовременное пособие от государства в размере 50 тысяч гривен.

Какие выплаты можно получить:

50 000 грн — одноразовая денежная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка;

7 000 грн/мес. — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес. (коэф. 1,5);

8 000 грн — помощь по уходу за ребенком «єЯсла» в случае трудоустройства матери (в режиме полного рабочего времени);

8 000 грн — денежная выплата по уходу за ребенком «єСадок».

Ранее мы сообщали, что в Украине предлагают расширить доступ к государственной помощи «єЯсла» на физических лиц-предпринимателей и самозанятых профессионалов. Действующая редакция закона предусматривает выплату пособия только наемным работникам, которые возвращаются к работе на полную занятость. В то же время ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (в том числе адвокаты, нотариусы, аудиторы) остаются вне этой поддержки.

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