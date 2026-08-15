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В Польше отменят дорожные сборы для части водителей

Личные финансы
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С 21 сентября 2026 года для части водителей в Польше отменят обязанность пользоваться системой e-TOLL и платить электронные дорожные сборы. Речь идет о транспортных средствах с полной массой до 3,5 тонн с прицепом. В то же время водителям следует учесть сроки возврата средств, оставшихся на счетах системы.
Об этом пишет InPoland.net.pl.

Кто больше не будет платить через e-TOLL

В Министерстве финансов напомнили, что с 21 сентября 2026 года водители транспортных средств с полной массой до 3,5 тонн с прицепом больше не будут обязаны пользоваться системой e-TOLL.
Это означает отмену обязанности платить электронные дорожные сборы за проезд по участкам дорог, на которые распространяется эта система.
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Изменения стали результатом поправки в Закон о дорогах общего пользования. Их цель — облегчить передвижение людям, которые пользуются, в частности, караванами, транспортными прицепами или другими легкими прицепами.
В ведомстве отметили, что данные о транспортных средствах, которые больше не будут подлежать электронному взиманию платы за проезд, удалят из реестра e-TOLL.
После вступления в силу новых правил водители таких транспортных средств больше не должны будут использовать систему для оплаты поездок по платным участкам дорог, на которые распространяется электронное взимание платы.

Что будет с денежными средствами на счетах e-TOLL

Изменения также предполагают закрытие расчетных счетов пользователей, использовавшихся исключительно для оплаты проезда транспортными средствами с полной разрешенной массой до 3,5 тонн и прицепами.
В то же время, это не означает автоматического возврата накопленных средств. В Минфине объяснили, что неиспользованные средства подлежат возврату по пользовательскому заявлению. Это заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона, то есть с 21 сентября 2026 года.
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Средства, накопленные на расчетных счетах пользователей, будут возвращены на банковский счет, указанный в заявлении.
Если пользователь не подаст заявление вовремя, согласно положениям Закона, неиспользованные средства, накопленные на расчетных счетах, не возвращаются и будут перечислены в Национальный дорожный фонд.
По материалам:
Finance.ua
ПольшаАвто
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