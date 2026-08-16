Более 5 тысяч подростков официально трудоустроились в 2026 году: где молодежь активно выходит на работу Сегодня 14:16 — Личные финансы

В Украине растет количество несовершеннолетних, которые официально выходят на работу. За семь месяцев 2026 года официально трудоустроились 5015 подростков в возрасте до 18 лет.

Об этом сообщает Опендатабот.

Количество трудоустроенных подростков

В целом растет количество несовершеннолетних, которые трудоустраиваются официально. Исключением стал 2022 год, когда показатель сократился в 2,6 раза.

Уже в 2024 году количество официально трудоустроенных подростков было на 9% выше, чем до начала полномасштабной войны. В 2025 году показатель вырос еще на 18% - до 23 817 человек.

Рост в основном происходит благодаря подросткам в возрасте 16−17 лет. В то же время, среди детей 14−15 лет официальное трудоустройство остается редким. До полномасштабной войны сотни детей этого возраста официально устраивались на первую работу. В 2025 году таких случаев было всего пять: четыре в Николаевской области и один в Закарпатье. В 2026 году официально трудоустроился только один ребенок в возрасте 14−15 лет в Одесской области.

Количество трудоустроенных несовершеннолетних

Работодатели активнее ищут молодежь

В Work.ua отмечают, что с начала полномасштабного вторжения спрос работодателей на молодых работников вырос. Доля контактов, открытых в резюме кандидатов до 18 лет, увеличилась с 2,5% в 2021 году до 4,5% в 2025-м. В этом году тенденция продолжается.

Это также подмечают крупные работодатели. В МакДональдсе подростки в возрасте 16−17 лет составляют 15% команды ресторанов.

В компании отмечают, что интерес молодежи к работе в сети остается стабильно высоким. Около 37% несовершеннолетних работников приходят по рекомендациям друзей через реферальную программу, чтобы получить первые профессиональные навыки и официальный трудовой опыт.

Сколько подростков трудоустроила служба занятости

Помогает искать работу и Государственная служба занятости. В этом году из-за службы работу нашли 225 подростков.

Начиная с 2023 года, количество несовершеннолетних, которым служба помогает трудоустроиться, в среднем ежегодно удваивается.

В последние три года среди лидеров по трудоустройству подростков при содействии службы стабильно остаются Ивано-Франковщина, Винницкая и Хмельницкая.

Где больше всего работает подростков

Каждый третий подросток, официально трудоустроившийся в этом году, работает в Киеве. В столице таких работников 1642.

На втором месте Днепропетровщина, где официально работают 1100 несовершеннолетних. Итого на Киев и Днепропетровскую область приходится 55% всех официально трудоустроенных подростков. До полномасштабной войны на эти два региона приходилась только треть трудоустроенных несовершеннолетних.

По сравнению с периодом до полномасштабной войны наибольшее трудоустройство несовершеннолетних выросло на Ивано-Франковщине и Днепропетровщине более чем вдвое. В Киеве показатель увеличился почти вдвое.

В то же время за время полномасштабной войны, за исключением регионов активных боевых действий, количество трудоустроенных подростков больше сократилось на Житомирщине на 21%.

Каждый третий подросток, официально трудоустроившийся в этом году, работает в Киеве

Как несовершеннолетние могут официально работать

В Украине официально работать можно с 16 лет. В то же время, закон позволяет трудоустраивать и младших подростков.

С 15 лет работать можно с согласия одного из родителей или человека, который их заменяет. Учащиеся с 14 лет также могут выполнять легкую работу, которая не вредит здоровью и не мешает обучению, в свободное от учебы время и с согласия родителя.

Для несовершеннолетних установлена ​​сокращенная продолжительность рабочего времени. Для работников в возрасте 16−18 лет она составляет до 36 часов в неделю. Для лиц в возрасте 15−16 лет и учащихся в возрасте 14−15 лет, работающих во время каникул, — до 24 часов.

Несовершеннолетних также нельзя вовлекать в тяжелые, опасные и вредные работы, ночные и сверхурочные изменения и работы в выходные.

Трудовой договор с человеком младше 18 лет должен заключаться в письменной форме. Перед началом работы несовершеннолетний должен пройти медицинский осмотр. Также при приеме на работу несовершеннолетним нельзя устанавливать испытательный срок.

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