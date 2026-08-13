Скільки заробляють аналітики в Україні та за кордоном: дані DOU Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Data Analysts

Зарплати аналітиків в Україні за останні пів року змінювалися нерівномірно, однак у більшості спеціалізацій вони залишаються вищими, ніж рік тому. Найпомітніше зросли медіанні зарплати Senior Business Analysts та Senior Data Analysts.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

Фахівцям, які працюють із даними, зарплату переглядають частіше, ніж іншим айтівцям: 38% мали перегляд за останні пів року проти 33% серед усіх айтівців. Серед аналітиків 37% отримували перегляд зарплати за останні шість місяців, а понад половина — протягом останнього року. Водночас 13% аналітиків, які працюють у поточній компанії понад рік, не мали підвищення зарплати протягом усього періоду роботи в ній.

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Медіанні зарплати аналітиків

Після підвищення у грудні 2025 року медіанна зарплата аналітиків за наступні шість місяців зросла ще на $25.

Серед аналітиків найвищу медіанну зарплату мають Heads of Analytics — $5250. Відчутна різниця є між керівниками та фахівцями нижчих рівнів: Team Lead Data Analysts отримують у середньому $3950, а Senior Analysts — $3550.

Медіанні зарплати Data Analysts нижчі, ніж у фахівців інших аналітичних спеціалізацій. Водночас на рівні Senior дата-аналітики випереджають бізнес-аналітиків: $3550 проти $3400.

Медіанні зарплати аналітиків, dou.ua

Найнижчі медіанні зарплати мають Security Analysts — $1550 та фахівці з Market Research — $1150.

У категорії Data Science/Engineering/ML/AI найвищі зарплати у Heads of AI/Data Science — $6400. Серед найбільшої групи фахівців — Data Engineers — медіанна зарплата становить $3780.

У цій хвилі дослідження вперше представлено посаду Analytics Engineer. Медіанна зарплата таких фахівців становить $2065.

Найнижчі медіанні зарплати мають Security Analysts, dou.ua

Як змінювалися зарплати

Зарплати аналітиків продовжують коливатися. Після зимового підвищення у більшості аналітичних спеціалізацій — BI Analyst, System Analyst та Product Analyst — знову зафіксували зниження медіанних зарплат. Водночас вони залишаються вищими, ніж рік тому.

Винятком стали бізнес-аналітики: уперше з 2024 року їхня медіанна зарплата зросла на $63. За рівнями посад найбільше підвищилася зарплата Senior Business Analysts — на $300, до $3400.

У дата-аналітиків зарплати майже повернулися до рівня літа минулого року. Найбільше за пів року зросла зарплата Senior Data Analysts на $350, до $3550.

У категорії Data Science/Engineering/ML/AI після зимового зниження зарплат зафіксували зростання майже до рівня минулого року. Медіанна зарплата фахівців цієї категорії збільшилася на $100 за пів року, до $3275.

Зарплати аналітиків продовжують коливатися, dou.ua

Зарплати залежно від досвіду

У фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI з досвідом понад шість років медіанна зарплата стабілізується приблизно на рівні $4500. Водночас у групі з понад 11 роками досвіду цей показник зростає до $6102.

Найбільш досвідчені аналітики мають медіанний дохід на рівні $4000.

Найбільш досвідчені аналітики мають медіанний дохід на рівні $4000, dou.ua

Зарплати залежно від типу працевлаштування

Серед аналітиків в Україні найвищу медіанну зарплату мають фахівці, працевлаштовані за Дія Employment, — $2700. У ФОП медіанна зарплата становить $2600. Нижчий показник у гіг-контракторів — $2250.

Серед фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI найвища медіанна зарплата також у працевлаштованих за Дія Employment — $5400. У гіг-контракторів та тих, хто оформлений у штат, цей показник становить по $3000.

Частково це можна пояснити розподілом за рівнями посад. Дія Employment частіше використовують фахівці рівня Head та Lead, тоді як гіг-контракторів більше серед Junior та Middle-фахівців.

Аналітики найбільше заробляють на ремоуті (медіана — $2500). У гібридному форматі або в офісі — менше: $2000 та $1632 відповідно. Натомість серед фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI більшу медіанну зарплату мають ті, хто працює в гібридному форматі ($3523), аніж в офісі чи на ремоуті ($3200).

Де аналітики заробляють найбільше

За містами найбільше аналітики заробляють у Києві — $2308. У Харкові, Івано-Франківську, Дніпрі та Львові медіанна зарплата становить $2000−2100.

Для фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI найвища медіанна зарплата також у Києві — $3800. У Львові вона становить $3150. Узимку зарплати фахівців цих категорій у двох містах були однаковими.

Найбільше аналітики заробляють у Києві, dou.ua

Зарплати фахівців за кордоном

Зарплати аналітиків за кордоном зросли за пів року, окрім категорії фахівців з досвідом 3−5 років. При цьому значно збільшився розрив у зарплатах найдосвідченіших аналітиків (10+ років): $3835 в Україні проти $5400 за кордоном.

Зарплати фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI за кордоном також зросли, окрім початківців до двох років досвіду. Медіана для найдосвідченіших за кордоном сягає $7000.

Зарплати фахівців за кордоном, dou.ua

Зарплати фахівців за кордоном, dou.ua

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