Скільки заробляють аналітики в Україні та за кордоном: дані DOU

Зарплати аналітиків в Україні за останні пів року змінювалися нерівномірно, однак у більшості спеціалізацій вони залишаються вищими, ніж рік тому. Найпомітніше зросли медіанні зарплати Senior Business Analysts та Senior Data Analysts.
Фахівцям, які працюють із даними, зарплату переглядають частіше, ніж іншим айтівцям: 38% мали перегляд за останні пів року проти 33% серед усіх айтівців. Серед аналітиків 37% отримували перегляд зарплати за останні шість місяців, а понад половина — протягом останнього року. Водночас 13% аналітиків, які працюють у поточній компанії понад рік, не мали підвищення зарплати протягом усього періоду роботи в ній.
Після підвищення у грудні 2025 року медіанна зарплата аналітиків за наступні шість місяців зросла ще на $25.
Серед аналітиків найвищу медіанну зарплату мають Heads of Analytics — $5250. Відчутна різниця є між керівниками та фахівцями нижчих рівнів: Team Lead Data Analysts отримують у середньому $3950, а Senior Analysts — $3550.
Медіанні зарплати Data Analysts нижчі, ніж у фахівців інших аналітичних спеціалізацій. Водночас на рівні Senior дата-аналітики випереджають бізнес-аналітиків: $3550 проти $3400.
Найнижчі медіанні зарплати мають Security Analysts — $1550 та фахівці з Market Research — $1150.
У категорії Data Science/Engineering/ML/AI найвищі зарплати у Heads of AI/Data Science — $6400. Серед найбільшої групи фахівців — Data Engineers — медіанна зарплата становить $3780.
У цій хвилі дослідження вперше представлено посаду Analytics Engineer. Медіанна зарплата таких фахівців становить $2065.
Зарплати аналітиків продовжують коливатися. Після зимового підвищення у більшості аналітичних спеціалізацій — BI Analyst, System Analyst та Product Analyst — знову зафіксували зниження медіанних зарплат. Водночас вони залишаються вищими, ніж рік тому.
Винятком стали бізнес-аналітики: уперше з 2024 року їхня медіанна зарплата зросла на $63. За рівнями посад найбільше підвищилася зарплата Senior Business Analysts — на $300, до $3400.
У дата-аналітиків зарплати майже повернулися до рівня літа минулого року. Найбільше за пів року зросла зарплата Senior Data Analysts на $350, до $3550.
У категорії Data Science/Engineering/ML/AI після зимового зниження зарплат зафіксували зростання майже до рівня минулого року. Медіанна зарплата фахівців цієї категорії збільшилася на $100 за пів року, до $3275.
Зарплати залежно від досвіду
У фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI з досвідом понад шість років медіанна зарплата стабілізується приблизно на рівні $4500. Водночас у групі з понад 11 роками досвіду цей показник зростає до $6102.
Найбільш досвідчені аналітики мають медіанний дохід на рівні $4000.
Зарплати залежно від типу працевлаштування
Серед аналітиків в Україні найвищу медіанну зарплату мають фахівці, працевлаштовані за Дія Employment, — $2700. У ФОП медіанна зарплата становить $2600. Нижчий показник у гіг-контракторів — $2250.
Серед фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI найвища медіанна зарплата також у працевлаштованих за Дія Employment — $5400. У гіг-контракторів та тих, хто оформлений у штат, цей показник становить по $3000.
Частково це можна пояснити розподілом за рівнями посад. Дія Employment частіше використовують фахівці рівня Head та Lead, тоді як гіг-контракторів більше серед Junior та Middle-фахівців.
Аналітики найбільше заробляють на ремоуті (медіана — $2500). У гібридному форматі або в офісі — менше: $2000 та $1632 відповідно. Натомість серед фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI більшу медіанну зарплату мають ті, хто працює в гібридному форматі ($3523), аніж в офісі чи на ремоуті ($3200).
Де аналітики заробляють найбільше
За містами найбільше аналітики заробляють у Києві — $2308. У Харкові, Івано-Франківську, Дніпрі та Львові медіанна зарплата становить $2000−2100.
Для фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI найвища медіанна зарплата також у Києві — $3800. У Львові вона становить $3150. Узимку зарплати фахівців цих категорій у двох містах були однаковими.
Зарплати фахівців за кордоном
Зарплати аналітиків за кордоном зросли за пів року, окрім категорії фахівців з досвідом 3−5 років. При цьому значно збільшився розрив у зарплатах найдосвідченіших аналітиків (10+ років): $3835 в Україні проти $5400 за кордоном.
Зарплати фахівців з Data Science/Engineering/ML/AI за кордоном також зросли, окрім початківців до двох років досвіду. Медіана для найдосвідченіших за кордоном сягає $7000.