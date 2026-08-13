10 актуальних пропозицій роботи для HR-фахівців Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

HR-фахівці можуть обирати вакансії в різних напрямах

HR-фахівці можуть обирати вакансії в різних напрямах — від рекрутингу та внутрішніх комунікацій до мотивації персоналу, HR governance та стратегічного управління.

Експерти порталу budni.robota.ua поділились добіркою актуальних пропозицій для фахівців, які хочуть розвиватися у сфері та шукають нові професійні виклики.

Employee Engagement Specialist/фахівець із залученості працівників — «Ядзакі Україна»

📍 Ужгород (гібридний формат)

Yazaki — міжнародна корпорація з широким спектром продукції у світовому автомобілебудуванні та сфері захисту довкілля. Компанія шукає фахівця, який відповідатиме за внутрішні комунікації, корпоративні активності та програми для команди.

Серед іншого, роботодавець пропонує 31 день оплачуваної щорічної відпустки, безкоштовний довіз на роботу по Ужгороду, харчування за пільговою ціною, медогляд коштом компанії, можливість відвідувати спортзал або басейн, курси англійської та німецької мов, корпоративні подарунки, спортивні та командні активності.

HR Governance Manager — Universal Bank

📍 Київ (гібридний формат роботи)

Це сучасний український банк, відомий завдяки інноваційному проєкту monobank , спільному роздрібному продукту Universal Bank та IT-компанії Fintech Band, яким активно користуються понад 10 млн клієнтів.

Банк запрошує фахівця, який відповідатиме за HR governance, корпоративне управління та взаємодію з регулятором.

Розглядають кандидатів із досвідом роботи від трьох років у банківській сфері, корпоративному управлінні або юридичному напрямі. Важливі знання вимог НБУ щодо корпоративного управління, досвід підготовки матеріалів для наглядової ради, правління та регуляторної звітності. Знання англійської мови для роботи з матеріалами наглядової ради буде перевагою.

Фахівець/чиня з підбору персоналу (рекрутер) — «Абінбев Ефес Україна»

📍 Харків

Це спільне підприємство міжнародних пивоварних компаній Anheuser-Busch InBev та Anadolu Efes.

На посаду можуть претендувати кандидати з вищою освітою, щонайменше дворічним досвідом у сфері підбору персоналу та знанням сучасних методів пошуку й рекрутингу.

Серед завдань на посаді: повний цикл підбору персоналу, проведення співбесід, координація інтерв’ю з керівниками, підготовка звітності та участь у заходах з Employer Brand.

Начальник відділу по роботі з персоналом — «Терра Фуд»

📍 Біла Церква

Один із найбільших українських виробників молочної продукції та лідер із переробки молока розглядає кандидатів із вищою освітою, щонайменше дворічним досвідом на керівній HR-позиції, досвідом роботи на виробничому підприємстві зі штатом понад 350 працівників, а також знанням трудового законодавства та сучасних HR-практик.

Роботодавець пропонує трансфер до місця роботи з Білої Церкви та Узина, соціальний пакет, підтримку у професійному навчанні та розвитку. Компанія відкрита до працевлаштування людей з інвалідністю.

Менеджер з мотивації персоналу — Roshen

📍 Київ

ДП КК «Рошен» — центральний офіс Кондитерської корпорації Roshen: стратегічний, аналітичний та операційний центр, який забезпечує координацію всіх бізнес-процесів компанії.

Компанія запрошує фахівця для роботи з оплатою праці та системами мотивації.

Серед вимог — вища економічна освіта, щонайменше п’ять років досвіду у сфері економіки праці або розрахунку заробітної плати, знання законодавства у сфері оплати праці, досвід удосконалення систем мотивації, високий рівень володіння Excel та Visio.

HRD — Vitagro

📍 Хмельницький

Vitagro — це один із найбільших агропромислових холдингів України, який об’єднує рослинництво, садівництво, овочівництво, тваринництво, насіннєве та комбікормове виробництво, а також зелену енергетику.

Майбутній працівник відповідатиме за супровід onboarding та offboarding, підтримку employee lifecycle, роботу з HR-системами й базами даних, участь у підготовці HR-аналітики та звітності.

Також передбачена адміністративна підтримка процесів performance review і goal setting та участь в оптимізації HR-процесів.

HR Generalist — «Колумбус»

📍 Тернопіль

Це телекомунікаційна компанія з понад 30-річним досвідом забезпечує інтернет і телебачення для тисяч клієнтів на заході України.

На посаду розглядають кандидатів із досвідом роботи в HR, рекрутингу або кадровому діловодстві від одного року.

Фахівець відповідатиме за повний цикл підбору та адаптацію працівників, внутрішні HR-процеси, зустрічі one-to-one, розвиток корпоративної культури, організацію внутрішніх заходів і командних активностей, HR-документацію, а також братиме участь у формуванні HR-бренду.

Рекрутер — SMK Retail

📍 Київ

Роздрібний напрям SMK Group об’єднує фірмові магазини м’ясокомбінатів, супермаркети «Рулька» та мінімаркети «Щедрик».

Майбутній працівник закриватиме вакансії та активно шукатиме кандидатів на сайтах пошуку роботи, у соціальних мережах і месенджерах, проводитиме телефонні та онлайн-співбесіди, супроводжуватиме кандидатів до виходу на роботу, вестиме базу кандидатів і звітність, а також взаємодіятиме з керівниками підрозділів.

Досвід у рекрутингу або масовому підборі буде перевагою, але компанія готова навчати.

Головний фахівець внутрішніх комунікацій — UGB

📍 Київ (гібридний формат роботи)

Компанія — один із лідерів банківської системи України. З 2016 року реалізовує стратегію підтримки сталого розвитку та сприяння екологічній відповідальності населення й бізнесу шляхом надання доступного фінансування екологічних проєктів.

На посаді потрібно розвивати внутрішні канали комунікації та корпоративний портал, готувати тексти для розсилок, дайджестів і внутрішніх новин, супроводжувати організаційні зміни та корпоративні ініціативи, організовувати корпоративні й волонтерські заходи, проводити опитування працівників та аналізувати їхні результати, координувати створення візуальних матеріалів і взаємодіяти з підрозділами.

Роботодавець пропонує, зокрема, медичне страхування, матеріальну підтримку у складних життєвих обставинах, навчання та професійний розвиток.

Директор з персоналу

📍 Київ/Березань/Обухів/Біла Церква

Українська компанія, що працює у сфері виробництва газобетону, шукає кандидата з вищою освітою, знанням Excel, PowerPoint, Word та англійською мовою на рівні C1 і вище.

Роботодавець гарантує річний бонус і перегляд зарплати, медичне страхування, службовий автомобіль, оплачувані обіди та бронювання.

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