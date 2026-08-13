Неправильні платіжки за тепло киянам: що робити (порада експерта) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Неправильні платіжки за тепло киянам: що робити (порада експерта)

Деяким мешканцям столиці у серпні знову прийшли нарахування за опалення, хоча опалювальний сезон уже завершився, а походження цих сум для споживачів залишається незрозумілим.

Приклад

Мешканка столиці Анастасія отримала нарахування за опалення ще у червні. Тоді сума становила 2150,90 грн і стосувалася попереднього опалювального сезону. Але, попри сплату комунальної послуги, у серпні в її платіжці знову з’явилося нове нарахування за опалення — цього разу 281,58 грн.

Думка експерта

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив, що такі платежі можуть бути пов’язані з продовженням коригування нарахувань за минулий опалювальний сезон, а в деяких випадках їх могли навмисно розподілити на кілька місяців, щоб не створювати для споживачів великих одноразових платежів.

«На жаль, це в один місяць чи в два місяці не вдалося зробити, а після аудиту нарахувань з’ясувалося, що хтось щось не доплатив, щось хтось недорахував», — сказав він.

Водночас самостійно зрозуміти, за що саме людині виставили конкретну суму, може бути складно.

«Дуже важко зрозуміти, чому такі платіжки прийшли, тому що це прерогатива органів місцевого самоврядування. Саме вони визначають загальну суму нарахувань за поданням відповідних теплокомуненерго», — зазначив Рябцев.

Він звернув увагу, що суми можуть істотно відрізнятися навіть у мешканців одного міста.

«Дуже сильно різняться як суми в різних регіонах, так і суми в одному регіоні, залежно від того, яка управляюча компанія здійснювала це», — вказав експерт.

За його словами, теплопостачальні підприємства іноді можуть навмисно розподіляти великий платіж на кілька місяців.

«Іноді, для того, щоб не шокувати споживачів великою сумою теплокомуненерго штучно цю суму ділить на декілька платежів. Якщо вона, на їх думку, була надто великою», — розповів Рябцев.

Куди звертатися

На думку фахівця, споживачам не варто ігнорувати незрозумілі нарахування. У разі сумнівів потрібно звертатися за офіційним роз’ясненням до органу місцевого самоврядування.

«Потрібно ставити питання керівникам органів місцевого самоврядування. Це вони можуть пояснити, чому саме такі суми та чому це не можна було зробити відразу», — пояснив Рябцев.

Для киян, за його словами, звертатися потрібно саме до Київської міської державної адміністрації, а не безпосередньо до «Київтеплоенерго». Зробити це можна не лише особисто. Експерт вказав, що звернення можна подати в електронній формі або поштою.

Платити чи не платити

Рябцев радить не залишати такі платіжки без оплати, навіть якщо споживач не погоджується з сумою. Паралельно він радить звернутися зі скаргою або офіційним запитом щодо розрахунку.

«Оплачувати однозначно потрібно. Якщо не оплачено накопичуються борги, а це може призвести до того, що просто вимкнуть тепло. Але потрібно оплатити і подати скаргу або звернутися на гарячу лінію органу місцевого самоврядування, щоб відповідний орган надав розяснення», — порадив експерт.

За його словами, головне правильно оформити звернення, оскільки тоді орган влади має надати офіційну відповідь.

«Тобто, ми робимо запит до органу влади, а орган влади зобов’язаний нам пояснити, чому власне ось така сума надійшла в платіжці. Головне тільки оформити цей запит правильно, щоб це був запит від громадянина до органу влади. Або запит на публічну інформацію», — зазначив Рябцев.

За словами експерта, випадки перегляду таких сум уже були. Водночас він уточнює, що йдеться не про повне скасування платежів, а про їхнє зменшення після перевірки. Причому перегляд може відбутися як після звернення споживача, так і з ініціативи самого постачальника.

УНІАН За матеріалами:

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