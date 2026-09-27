Когда военнослужащим могут дать отпуск по семейным обстоятельствам

Военнослужащие имеют право на получение отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

В каких случаях можно получить отпуск по семейным обстоятельствам

Продолжительность отпуска по семейным обстоятельствам может составлять до 10 календарных дней.

Время на дорогу к месту отпуска и обратно в этот период не засчитывается, однако на поездку в каждом направлении предусмотрено не более двух суток.

Среди причин, которые могут служить основанием для такого отпуска:

женитьба;

тяжелое состояние здоровья или смерть близкого родственника;

рождение ребенка;

необходимость ухода за близким человеком;

пожар, стихийное бедствие или иная чрезвычайная ситуация в семье;

другие семейные обстоятельства или уважительные причины, предусмотренные законодательством.

Как военному оформить отпуск по семейным обстоятельствам

Для этого следует подать рапорт на имя командира, указав причину обращения и желаемые даты отпуска.

К рапорту следует приложить документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства. Это могут быть медицинские справки, свидетельства, акты или документы по чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что отпуск по семейным обстоятельствам не зависит от того, использовал ли военнослужащий основной ежегодный отпуск.

В то же время, решение о его предоставлении во время военного положения принимает командир воинской части с учетом законодательства и обстоятельств службы.