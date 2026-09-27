Когда военнослужащим могут дать отпуск по семейным обстоятельствам
В каких случаях можно получить отпуск по семейным обстоятельствам
Среди причин, которые могут служить основанием для такого отпуска:
- женитьба;
- тяжелое состояние здоровья или смерть близкого родственника;
- рождение ребенка;
- необходимость ухода за близким человеком;
- пожар, стихийное бедствие или иная чрезвычайная ситуация в семье;
- другие семейные обстоятельства или уважительные причины, предусмотренные законодательством.
Как военному оформить отпуск по семейным обстоятельствам
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