0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Uber сокращает 3300 работников

98
Сокращения произойдут в США и других странах, где работает Uber.
Сокращения произойдут в США и других странах, где работает Uber.
Uber Technologies сокращает около 3300 рабочих мест или 10% персонала во всем мире. Компания проводит масштабную реструктуризацию, чтобы снизить количество управленческих уровней и изменить распределение ресурсов между направлениями бизнеса.
Об этом сообщает Bloomberg.

Что изменится в Uber

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что за последние годы рост компании привел к увеличению количества управленческих уровней и команд.
«Больше уровней, больше координации, более фрагментированная собственность», — отметил Хосровшахи.
По его словам, количество менеджеров сократится на 20%. Часть руководителей могут быть переведены на должности индивидуальных сотрудников. Сокращения также коснутся работников, не занимающих руководящих должностей.
Читайте также
Uber почти вдвое уменьшит количество команд, в которых работают всего один или два сотрудника. Также компания сократит количество работников, которые находятся более чем на семи уровнях ниже генерального директора.
Отдельно Uber объединит три операционных команды, отвечающие за рестораны, розничную торговлю и доставку по принципу white label (концепция, предусматривающая производство продуктов или услуг одной компанией под брендом другой компании. — Ред.).

Ставка на роботакси

Реструктуризация происходит на фоне планов Uber инвестировать более $10 млрд в партнерства в сфере роботакси в течение ближайших лет.
Uber планирует использовать больше технологий для управления ежедневными операциями. При этом Хосровшахи в своем сообщении не назвал искусственный интеллект причиной сокращений.
Читайте также
После оглашения о реструктуризации акции Uber выросли на 1,7% на премаркете. После сокращений общая численность работников компании составит немногим менее 30 000 — примерно на уровне 2021 года.
Сокращения произойдут в США и других странах, где работает Uber.
По материалам:
Діло
Работа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems