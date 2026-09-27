Около 400 тысяч украинцев трудоустроены в Германии. Из них около 350 тысяч платят взносы в систему социального страхования. Количество украинцев, которые находят работу, продолжает расти — в среднем более чем на 5 тысяч человек ежемесячно.

Об этом пишет DW со ссылкой на Федеральное агентство по занятости Германии (BA).

Сколько украинцев нашли работу в Германии

В июне уровень занятости среди граждан Украины в Германии составил 39,7%.

Всего работают около 400 тысяч украинцев, а почти 350 тысяч из них платят взносы в систему социального страхования.

👛 Нужны деньги до зарплаты? Выбирайте кредит онлайн за несколько минут. Все условия как на ладони благодаря сервису от Finance.ua.

По словам представителя BA, количество трудоустроенных украинцев в среднем увеличивается более чем на 5 тысяч каждый месяц.

За год количество граждан Украины, работающих в Германии, выросло на 64 тысячи человек.

Сколько украинцев получают пособие

В то же время, значительное количество украинцев в Германии продолжает получать базовое пособие по безработице.

В мае такое пособие получали 474 534 граждан Украины. Однако за год их количество сократилось на 19 163 человека, или на 3,9%.

До этого Finance.ua отмечал , что в Германии почти полмиллиона граждан Украины получают социальное пособие Bürgergeld, тогда как уровень трудоустройства украинских беженцев остается значительно ниже, чем в ряде других европейских стран.

Экономисты называют одной из причин такой ситуации недостаточную финансовую мотивацию к трудоустройству. Иными словами, для части людей выход на работу может оказаться недостаточно выгодным по сравнению с получением социального пособия.