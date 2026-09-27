0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев нашли работу в Германии

643
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Флаг Германии
Флаг Германии
Около 400 тысяч украинцев трудоустроены в Германии. Из них около 350 тысяч платят взносы в систему социального страхования. Количество украинцев, которые находят работу, продолжает расти — в среднем более чем на 5 тысяч человек ежемесячно.
Об этом пишет DW со ссылкой на Федеральное агентство по занятости Германии (BA).

Сколько украинцев нашли работу в Германии

В июне уровень занятости среди граждан Украины в Германии составил 39,7%.
Всего работают около 400 тысяч украинцев, а почти 350 тысяч из них платят взносы в систему социального страхования.
По словам представителя BA, количество трудоустроенных украинцев в среднем увеличивается более чем на 5 тысяч каждый месяц.
За год количество граждан Украины, работающих в Германии, выросло на 64 тысячи человек.

Сколько украинцев получают пособие

В то же время, значительное количество украинцев в Германии продолжает получать базовое пособие по безработице.
В мае такое пособие получали 474 534 граждан Украины. Однако за год их количество сократилось на 19 163 человека, или на 3,9%.
До этого Finance.ua отмечал, что в Германии почти полмиллиона граждан Украины получают социальное пособие Bürgergeld, тогда как уровень трудоустройства украинских беженцев остается значительно ниже, чем в ряде других европейских стран.
Экономисты называют одной из причин такой ситуации недостаточную финансовую мотивацию к трудоустройству. Иными словами, для части людей выход на работу может оказаться недостаточно выгодным по сравнению с получением социального пособия.
Еще один фактор — языковая и интеграционная политика Германии.
По материалам:
Finance.ua
МигрантыГерманияРабота
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems