Около 400 тысяч украинцев трудоустроены в Германии. Из них около 350 тысяч платят взносы в систему социального страхования. Количество украинцев, которые находят работу, продолжает расти — в среднем более чем на 5 тысяч человек ежемесячно.
Об этом пишет DW со ссылкой на Федеральное агентство по занятости Германии (BA).
Сколько украинцев нашли работу в Германии
В июне уровень занятости среди граждан Украины в Германии составил 39,7%.
Всего работают около 400 тысяч украинцев, а почти 350 тысяч из них платят взносы в систему социального страхования.
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По словам представителя BA, количество трудоустроенных украинцев в среднем увеличивается более чем на 5 тысяч каждый месяц.
За год количество граждан Украины, работающих в Германии, выросло на 64 тысячи человек.
Сколько украинцев получают пособие
В то же время, значительное количество украинцев в Германии продолжает получать базовое пособие по безработице.
В мае такое пособие получали 474 534 граждан Украины. Однако за год их количество сократилось на 19 163 человека, или на 3,9%.
До этого Finance.ua отмечал, что в Германии почти полмиллиона граждан Украины получают социальное пособие Bürgergeld, тогда как уровень трудоустройства украинских беженцев остается значительно ниже, чем в ряде других европейских стран.
Экономисты называют одной из причин такой ситуации недостаточную финансовую мотивацию к трудоустройству. Иными словами, для части людей выход на работу может оказаться недостаточно выгодным по сравнению с получением социального пособия.
Еще один фактор — языковая и интеграционная политика Германии.