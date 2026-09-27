6 необычных профессий, названия которых могут ввести в заблуждение

В Государственной службе занятости рассказали о профессиях, названия которых могут сбить с толку: слова знакомы, но сразу догадаться о сути работы сложно.

6 необычных профессий, названия которых могут вводить в заблуждение

1. Ученый секретарь. Это специалист, который профессионально занимается научными исследованиями и руководит организационной работой в научном учреждении или учреждении высшего образования. Фактически это работник, объединяющий функции исследователя, менеджера и управленца.

2. Специалист по неразрушающему контролю. Такой специалист проверяет состояние и качество материалов, деталей и строительных конструкций без их повреждения. Он работает с ультразвуком, магнитом или рентгеном. Часто такого специалиста еще называют дефектоскопистом.

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3. Дежурный по восстановительному поезду. Эта профессия связана с железной дорогой и аварийными ситуациями. Дежурный по восстановительному поезду организует работу специального железнодорожного состава, привлекаемого для ликвидации последствий аварий, схождения вагонов с рельсов и других чрезвычайных ситуаций.

4. Парашютист-пожарный. Это работник ГСЧС и специалист авиационной охраны лесов. Он может десантироваться с парашютом в труднодоступных местах для тушения лесных пожаров.

5. Идентификатор животных. Идентификатор занимается учетом и регистрацией, а также присваивает сельскохозяйственным и домашним животным индивидуальные идентификационные номера. К его работе относятся сбор, цепка и внесение информации в единый реестр.