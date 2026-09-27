6 необычных профессий, названия которых могут ввести в заблуждение

В Государственной службе занятостирассказалио профессиях, названия которых могут сбить с толку: слова знакомы, но сразу догадаться о сути работы сложно.
6 необычных профессий, названия которых могут вводить в заблуждение
1. Ученый секретарь. Это специалист, которыйпрофессионально занимается научными исследованиями и руководит организационной работой в научном учреждении или учреждении высшего образования. Фактически это работник, объединяющий функции исследователя, менеджера и управленца.
2. Специалист по неразрушающему контролю. Такой специалист проверяет состояние и качество материалов, деталей и строительных конструкций без их повреждения. Он работает с ультразвуком, магнитом или рентгеном. Часто такого специалиста еще называют дефектоскопистом.
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3. Дежурный по восстановительному поезду. Эта профессия связана с железной дорогой и аварийными ситуациями. Дежурный по восстановительному поезду организует работу специального железнодорожного состава, привлекаемого для ликвидации последствий аварий, схождения вагонов с рельсов и других чрезвычайных ситуаций.
4. Парашютист-пожарный. Это работник ГСЧС и специалист авиационной охраны лесов. Он может десантироваться с парашютом в труднодоступных местах для тушения лесных пожаров.
5. Идентификатор животных. Идентификатор занимается учетом и регистрацией, а также присваивает сельскохозяйственным и домашним животным индивидуальные идентификационные номера. К его работе относятся сбор, цепка и внесение информации в единый реестр.
6. Сборщик игрушек. Профессия, которая для ребенка могла бы звучать как работа мечты. Это профессия, которая подразумевает ручное или полуавтоматическое соединение деталей для создания детских игрушек из пластика, дерева, металла или ткани.