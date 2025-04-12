В ЕС хотят отказаться от Visa, Mastercard, PayPal и Alipay — Finance.ua

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В ЕС хотят отказаться от Visa, Mastercard, PayPal и Alipay

Мир
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В ЕС хотят отказаться от Visa, Mastercard, PayPal и Alipay
В ЕС хотят отказаться от Visa, Mastercard, PayPal и Alipay
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призывает к платежной революции, которая положит конец зависимости Европы от американских и китайских платформ, таких, как Visa, Mastercard, PayPal и Alipay.
Она считает, что пора ввести европейский контроль за финансовой инфраструктурой.
Лагард назвала это «маршем к независимости», подчеркнув, что Европа должна построить свою альтернативу для обеспечения финансового суверенитета.
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Полностью унифицированный рынок капитала, добавила она, может проложить путь к более глубокой фискальной интеграции — с потенциальной добавленной стоимостью до 3 трлн евро ежегодно.
Зависимость Европы от иностранной инфраструктуры цифровых платежей очевидна, подчеркнула глава центробанка.
«Visa, MasterCard, PayPal и Alipay контролируются американскими или китайскими компаниями. Мы должны убедиться, что есть европейское предложение», — отметила она.

Цель ухода от указанных платежных систем

Ее комментарии появились на фоне усиленного внимания к Союзу рынков капитала (CMU) — давней инициативе ЕС, направленной на создание единого рынка капитала в странах-членах.
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Цель состоит в том, чтобы улучшить поток инвестиций и сбережений по всему блоку, предоставляя предприятиям лучший доступ к финансированию, а гражданам — более эффективные инструменты сбережений.
Лагард связала прогресс в создании CMU с более широкой экономической интеграцией, заявив, что это может ослабить давление на монетарную политику и заложить основу для будущего фискального союза.
Крупнейшие банки Евросоюза годами создавали новую систему оплаты, которая позволит клиентам отказаться от карт Visa и Mastercard. Речь идет о проекте Wero, распространяющемся на большую часть Западной Европы.
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Пока что, по мнению экспертов, создание европейской альтернативы Visa и Mastercard сталкивается с серьезными вызовами.
Для создания инфраструктуры, способной конкурировать с глобальными игроками, требуются значительные начальные инвестиции, считают они.
Кроме того, убеждения банков и потребителей поддержать новую систему могут занять много времени. А поскольку государствам-членам и учреждениям необходимо будет согласовать исполнение и надзор, это также потребует многих бюрократических усилий.
По материалам:
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