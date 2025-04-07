Президент подписал закон о гарантировании защиты прав и свобод лица по решению ЕСПЧ — Finance.ua
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Президент подписал закон о гарантировании защиты прав и свобод лица по решению ЕСПЧ

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о гарантировании защиты прав и свобод личности по решению Европейского суда по правам человека № 4283-IX.
Соответствующая отметка появилась на карточке закона на сайте Верховной Рады.
Документ предусматривает, что срок для пересмотра судебных решений по исключительным обстоятельствам можно возобновить, если Европейский суд по правам человека принял решение после 10-летнего срока.
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Отмечается, что реализация закона приведет к соблюдению гарантированного частью четвертой статьи 55 Конституции Украины права лица на пересмотр судебных решений по исключительным обстоятельствам в связи с решением Европейского суда по правам человека.
Напомним, Зеленский также подписал Закон «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об усилении защиты прав добросовестного приобретателя» (законопроект № 12089). Этот закон — одна из ключевых инициатив, на которой настаивал Совет по поддержке бизнеса.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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